Clara Klingenström om drogmissbruket: ”Kunde inte hantera ångesten”

Artisten: ”Inte varit snäll mot mig själv”

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 19.26

ANNEXET. Clara Klingenström öppnar upp om sitt tidigare alkohol- och drogmissbruk.

Melodifestivalen-debutanten led av ångest under många år.

– Jag har gjort destruktiva saker för att jag inte har kunnat hantera ångesten.

Clara Klingenström, 26, beskriver sitt bidrag ”Behöver inte dig i dag” som ett ”fuck you” till ”alla idioter”.

Artisten har länge kämpat mot inre demoner och ångest.

– Tanken från början var att jag satt ner och sjöng till mig själv, till just faktiskt de här mörka sidorna som jag har, där jag har haft problem med ångest under så många år, där jag inte har varit snäll mot mig själv. Jag har gjort destruktiva saker, säger hon.

Foto: Jimmy Wixtröm Clara Klingenström

Det blev en negativ spiral.

– Jag har festat ganska hårt för att jag inte har kunnat hantera den där ångesten.

I dag har hon insett att hon bara behöver tro på sig själv.

– Jag behöver inte den där ångesten och jag behöver inte de där människorna som säger till mig att jag inte skulle vara någon utan dem.

Hur tog du dig ur det?

– Först var det att jag slutade dricka alkohol och jag har även haft problem med droger. Jag slutade med det och sökte hjälp. Det har gett så mycket positivt till mig och jag har börjat älska mig själv igen.

Foto: Jimmy Wixtröm Clara Klingenström gör Mellodebut.

Nu ser Clara Klingenström fram emot att stå på Melodidfestivalens scen för första gången – men hon känner också att det samtidigt är ”jätteläskligt”.

– Det är väl de här inre demonerna som man ständigt har med sig, som bara ”du kommer att fucka upp” typ. Men, vad är det värsta som kan hända egentligen?

