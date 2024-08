Född: 1970

Yrke: Skådespelare, komiker, programledare. Har lett Melodifestivalen 2009 och Eurovision Song Contest 2013 och 2016.

Favoritbidrag i Eurovision: Bland andra Danmarks ”Fly on the wings of love” med Olsen Brothers från 2000.

Petra Mede om Malin Åkerman: ”Malin är ett proffs ut i fingerspetsarna. 'She is Hollywood'”, säger hon till TT.