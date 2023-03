Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Christer Lindarws chock: hyllades i Mello

Överraskades med ”La dolce vita”-nummer av After Dark

Publicerad: I går 21.11 Uppdaterad: I dag 00.55

Christer Lindarw fick en 70-årspresent utöver det vanliga.

I semifinalen i Melodifestivalen hyllades han av Club After Dark.

Han blev märkbart berörd av hyllningen.

Under lördagens semifinal i Melodifestivalen hyllades nyfyllda 70-åringen Christer Lindarw och hans legendariska bidrag ”La dolce vita” från 2004.

Christer Lindarw visste inte om att han skulle hyllas, bara att ”något” skulle hända. Enligt Aftonbladets källor var det motvilligt han åkte upp till Örnsköldsvik för att sitta i publiken.

”Ja må du leva La dolce vita”

I mellanakten framförde plötsligt showgruppen Club After Dark ett ”La dolce vita”-nummer inför en jublande publik och en förvånad och märkbart berörd Christer Lindarw.

På scenen syntes After Darks Conny Bäckström iklädd Lindarws paradroll drottning Silvia komma upp ur en tårta.

På scenen framträdde senare resten av After Dark, med bland andra Dennis Bröchner och Alex Falk i Lindarws och Lasse Flinckmans La dolce vita-roller.

– Ja må du leva La dolce vita, sjöng guppen.

Christer Lindarw fick gå upp och sätta sig på en tron på scenen och tog emot en stor blombukett.

Åkte till Örnsköldsvik i hemlighet

Kuppen hade föranletts av ett stort hemlighetsmakeri. Medlemmarna i Club After Dark hade åkt upp till Örnsköldsvik i hemlighet och var tvungna att smyga för att inte bli upptäckta av sin chef. Christer Lindarw står nämligen bakom Club After Dark som vanligtvis är en dinnershow på Vasateatern i Stockholm.

Det var för 19 år sedan som Christer Lindarw och After Dark-kollegan Lasse Flinckman sjöng ”Jag vill leva la dolce vita” i glammiga klänningar och gick till final i dåvarande Globen. Där slutade de på en hedrande tredjeplats. Låten blev en stor hit och låg senare elva veckor på Svensktoppen varav tre som etta.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går

