Maja Ivarsson och ”Love is blind”-Meira tävlar i Melodifestivalen 2025

Aftonbladet avslöjar: Fyra nya akter klara för tävlingen

Publicerad 18.44

Rockveteranen Maja Ivarsson debuterar i Melodifestivalen.

Där får hon sällskap av en nygift dokusåpadeltagare och två återvändare – när Aftonbladet idag avslöjar totalt fyra nya artister i Mello 2025.

Arbetet med Melodifestivalens startfällt pågår och på flera av de skivbolag som brukar ha artister med i tävlingen pendlar känslorna mellan glädje och ovisshet, enligt vad Aftonbladet erfar.

Ännu är det många artister och låtskrivare som inte har fått besked om de har fått en av de eftertraktade platserna i nästa års tävling eller inte.

Men idag kan Aftonbladet avslöja ytterligare fyra akter som har fått positivt besked från SVT och Melodifestivalens tävlingsgeneral Karin Gunnarsson.

Först ut är Maja Ivarsson, 45.

expand-left helskärm Maja Ivarsson.

Som frontkvinna i The Sounds hade hon stora framgångar i både Sverige och USA med hits som ”Living in America” och ”Painted by numbers”. 2012 var hon en av deltagarna i TV4:s ”Så mycket bättre” och hon har också gjort technopop i duon Crew of me & you.

Nu bekräftar flera källor för Aftonbladet att hon ska tävla i Melodifestivalen 2025.

Gifte sig i tv – nu klar för Mello

Klar för tävlingen är också ”Love is blind”-deltagaren Meira Omar, 32, något som tidningen Expressen var först med att berätta.

Aftonbladets källor bekräftar att uppgifterna stämmer och att hon ska vara med som tävlande artist.

– Ja, hon är helt klar, säger en uppgiftslämnare.

expand-left helskärm Meira Omar och Oskar Nordstrand.

Meira Omar medverkade i Netflix första säsong av den svenska upplagan av ”Love is blind” och gifte sig i tv med Oskar Nordstrand, 30. Hon har tidigare försökt sig på en karriär som skådespelare i Bollywood och har sedan 2019 släppt flera låtar, framför allt på Youtube.

Skrällsuccén Annika Wickihalder tillbaka

Aftonbladet kan också avslöja två återvändande akter i tävlingen.

– Annika Wickihalder ska vara med. Hon verkar ha varit en av de allra första som blev klara, säger en källa.

expand-left helskärm Annika Wickihalder på Melodifestivalens scen 2024

FAKTA ÄNDRINGARNA: Så blir Melodifestivalen 2025 Fem deltävlingar, sex låtar i varje, totalt 30 tävlande låtar.

Från varje deltävling går två låtar direkt till final.

Bara en låt går vidare till ett uppsamlingsheat, tre låtar slås ut.

Alla deltävlingens låtar släpps på fredagen respektive vecka, dagen före de tävlar.

Nytt upplägg i finalkvalet

Även denna gång en förlängning av den femte deltävlingen. Den låt som har fått flest röster i sin deltävling jämfört med övriga i kvalet får en finalplats direkt. Övriga fyra får tävla om den sista finalplatsen. Men artisterna får fortfarande inte framföra sina låtar i finalkval-sändningen, utan tv-tittarna får se på en repris av framträdandet från deltävlingen.

I finalen tävlar 12 låtar, två från respektive deltävling och två från finalkvalet. Läs mer

Wickihalder, 23, som blev trea i ”Idol” 2021 fick sitt stora genombrott i Melodifestivalen tidigare i år, när hon skrällde sig vidare från den sista deltävlingen med låten ”Light” och via finalkvalet knep en plats i finalen. Där slutade hon på åttonde plats.

Ligger på Jill Johnsons skivbolag

Enligt Aftonbladets uppgifter har även duon Tennessee Tears fått en plats i nästa års tävling. Countryduon, som består av Jonas Hermansson, 44, och Tilda Feuk, 35, är signade till Jill Johnsons skivbolag. De har också den tidigare Mellovinnaren som mentor och tävlade i Melodifestivalen 2023 med låten ”Now I know”. Duon tog sig då vidare till uppsamlingsheatet som det året hette ”semifinal”, men slogs ut.

– Ja, de är tillbaka, det är helt klart, säger en av Aftonbladets uppgiftslämnare.

Osäkerheter om Frans medverkan i Mello 2025

Förra veckan kunde Aftonbladet publicera en lista över flera artister som redan är klara för tävlingen inklusive Måns Zelmerlöw, Kaliffa, Arvingarna och Dolly-Style. Efter den publiceringen har det uppstått tveksamhet kring en av artisterna som vi då, enligt källor, hävdade var helt klar för nästa års Melodifestival. Medan flera av våra källor känner sig säkra på sin sak så tillbakavisas det från annat håll med bestämdhet att Frans Jeppsson Wall skulle vara klar för tävlingen. Därför flyttar vi nu ner honom från listan över helt klara artister till att istället listas som ”högaktuell” för tävlingen.

