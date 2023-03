Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Programledarna om näthatet under Melodifestivalen

”Tänker att jag är som en ananas”

Publicerad: I går 14.46 Uppdaterad: I går 17.14

Melodifestivalens programledare har både hyllats och sågats av tittarna.

För Aftonbladet berättar de om hur de hanterar näthatet.

– När jag börjar läsa en mening som är dålig tar jag bort den direkt, säger Farah Abadi.

Programledarna Farah Abadi och Jesper Rönndahl har både hyllats och sågats av publiken och Mello-tittarna.

Efter förra veckans deltävling rapporterade Aftonbladet om den före detta SVT-profilen Pekka Heino, som riktade hård kritik mot programledarna i ett Instagram-inlägg.

”Läser de fina kommentarerna”

Men Farah Abadi och Jesper Rönndahl säger att de inte läser allt som skrivs om dem på internet.

– Jag läser de fina kommentarerna och blir glad, och ibland när jag börjar läsa en mening som är dålig, så tar jag bort den direkt. Varför ska jag läsa den? säger Farah Abadi.

Jesper Rönndahl understryker att majoriteten av kommentarerna han får är positiva.

– Alltså jag får DM:s på Instagram och då är alla så himla gulliga och snälla. Det var en som skrev att jag var dålig, och då svarade jag ”Det är roligt att du tittar”, säger han.

”Är det information eller en ledsen farbror?”

De berättar också om hur de hanterar elaka kommentarer.

– När informationen når mig tänker jag: ”Är det här information, eller är det en ledsen farbror?”, säger Jesper Rönndahl.

Farah Abadi säger att hon tänker på sig själv som en frukt för att hantera näthatet.

– Jag tänker ofta att jag är som en ananas, vissa älskar den – andra tycker inte om den, det är inget fel på ananas, men vissa tycker bara inte om den, säger Farah.

Mariette röt ifrån mot hatet: ”Fokusera på rätt saker”

Artisten Mariette gick tidigare i veckan ut i ett Instagram-inlägg och röt ifrån mot näthatare under Melodifestivalen.

”Vuxna människor som mobbar, lägg av och fokusera på rätt saker i stället”, skrev hon i inlägget.

Hon lade även upp en video där hon uppmanade de som skickat elaka kommentarer att själva ställa upp i tävlingen.

”Har du ingenting snällt att säga så håll tyst eller ansök till Mello och gör det bättre själv”, skrev hon i videon.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går