Melanie Wehbe – från vinnarlåtskrivare till artist i Melodifestivalen

Tävlar mot sig själv och sitt ex Mariette Hansson

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Från låtskrivare av vinnarbidraget ”Move” till artist själv.

Melanie Wehbe ställer upp i Melodifestivalen.

Och tävlar mot sig själv, samt sitt ex.

Hon har faktiskt redan vunnit Melodifestivalen.

Melanie Wehbe, 30, har varit med och skrivit många bidrag till Melodifestivalen. 2020 var hon en av låtskrivarna till The Mamas ”Move” som vann i Sverige, men som på grund av coronapandemin aldrig fick möjlighet att tävla i Eurovision song contest.

Men i år debuterar hon som artist med låten ”For the show” som är skriven av David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve och artisten själv.

helskärm Melanie Wehbe.

helskärm Melanie Wehbe på Stockholm Pride 2019.

Tävlar mot sig själv och sitt ex

Utöver sitt eget bidrag, är Melanie Wehbe även med som låtskrivare av Wiktorias bidrag ”All my life (where have you been)”.

Melanie Wehbe kommer även tävla mot sitt ex. Under 2017 var hon tillsammans med Mello-veteranen Mariette, 39, som även hon är med i årets tävling med bidraget ”One day”.

helskärm Mello-veteranen och Melanie Wehbes ex Mariette tävlar i årets Melodifestivalen. Arkivbild.

Men alla bidragen tävlar i olika deltävlingar. Wiktoria tävlar i Linköping under deltävling två. Melanie Wehbe dyker upp en vecka senare i Lidköping under deltävling tre. Och sist ut är Mariette som är med i deltävling fyra i Malmö.

helskärm Melanie Wehbe är låtskrivare till Wiktorias bidrag i årets tävling. Arkivbild.

Melanie Wehbes karriär

Melanie Wehbe har skrivit låtar både i Sverige och internationellt. Utöver Sveriges vinnarlåt 2020, var hon med som låtskrivare och vann danska melodifestivalen 2019 med låten ”Love is forever”. Hon har även skrivit två av ”Idol”-vinnarlåtarna.

Melani Wehbe har släppt en handfull singlar i sitt eget namn. I höstas släppte hon sin debut-EP ”Bloom” och har sedan dess varit musikgäst i flera tv-program, som TV4:s ”Nyhetsmorgon” och SVT:s ”Go´kväll”.