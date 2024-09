Dotter kom på sista plats: ”Bryr mig inte ett skit faktiskt”

Efter fiaskot: ”Who cares?”

Uppdaterad 2024-03-10 | Publicerad 2024-03-09

Dotter har tidigare kommit tvåa i Mello – i år ville hon ha revansch.

I stället hamnade hon på sista plats i Mellofinalen 2024.

– Jag bryr mig faktiskt inte ett skit om jag ska vara helt ärlig, säger hon.

Johanna ”Dotter” Jansson har blivit en riktigt Melloveteran och favorit bland fansen.

År 2020 snuvades hon på vinsten och artisten har även många internationell fans. I år siktade hon på vinstplatsen med bidraget ”It’s not easy to write you a love song” – i stället fick hon jumboplatsen i finalen.

– Jag bryr mig faktiskt inte ett skit om jag ska vara helt ärlig. Alltså publiken här är helt fantastiska och det är egentligen nu det börjar för mig. Nu får jag äntligen komma ut och spela direkt efter Mellon. De två åren jag har varit med när jag kom tvåa och fyra, då fick inte jag komma ut för det var pandemi så det är egentligen därför jag är med, säger Dotter i Aftonbladets livesändning efter programmet.

Fick bara åtta poäng av folket: ”Inte en loser”

Dotter fick bara åtta poäng av svenska folket något hon reagerade på genom att skratta.

– Jag typ fnissade lite för att jag tyckte ”jaha, då har jag verkligen erfarit att nästan vinna, och så kommer jag sist”. Men jag känner mig inte som en ”loser”. Jag älskar min låt och mitt nummer, låten spelas på radio och det går bra på Spotify, säger hon.

– Tävlingsmässigt är det liksom skitsamma för att supporten är enormt stark och det var otroligt jämnt så ”who cares?”.

”Obvious att jag kom tvåa”

Du har kommit tvåa förut och var nära vinst. Den här gången hamnar du sist i finalen, vad beror det på?

– Men jag tror att det är ganska obvious för när jag kom tvåa då gjorde jag ”Bulletproof” och det var ju ett av de sjukaste numrena. Nu gör jag ett väldigt mystiskt nummer. Det är liksom lite svårare, det är också en ballad, en lugnare låt. Det tar några lyssningar att komma in i den.

Kommer du ställa upp i Mello igen?

– Jag säger kanske, för jag kommer ju tillbaka varje gång jag säger att jag inte ska det, säger Dotter.

