Bekräftat: Loreen till finalen av Melodifestivalen 2024

SVT bekräftar Eurovisionvinnarens medverkan

Publicerad 2024-03-08

SOLNA. Loreen återvänder till Melodifestivalen.

SVT bekräftar att den dubbla Eurovisionvinnaren kommer att medverka i finalen.

”Det stämmer”, skriver projektledaren Anders Wistbacka till Aftonbladet.

För ett år sedan stod Loreen Talhaoui, 40, som vinnare för andra gången i Melodifestivalen med låten ”Tattoo” och två månader senare vann hon även Eurovision song contest för andra gången.

Ska hyllas och lämna över sångfågeln

Nu dyker hon upp i Melodifestivalens final igen, bekräftar SVT för Aftonbladet.

”Det stämmer att Loreen kommer till finalen både för att hyllas och för att lämna över sångfågeln”, skriver Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka i ett sms till Aftonbladet.

Loreen vann Eurovision för andra gången.

Streamats en halv miljarder gånger

Låten ”Tattoo”, som streamats nästan en halv miljarder gånger sedan förra året, kommer också att väljas in till Melodifestivalens Hall of fame under lördagens final.

Loreen vann Melodifestivalen och sedan Eurovision song contest för första gången 2012, med ”Euphoria”.

Finalen i Melodifestivalen 2024 sänds lördag 9 mars 20.00 i SVT och SVT Play.