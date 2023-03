Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Smash Into Pieces ordförvirring: ”All form av kåthet”

Bandets motto: ”Lidelse”

Publicerad: I dag 00.02

Rockbandet Smash Into Pieces slutade på en tredjeplats i finalen i Melodifestivalen.

Rockbandets motto innan de går på scenen är ”lidelse”, men det är oklart om de faktiskt vet vad det betyder.

– Vi går alltid ut hårda på scen, säger Per Bergquist.

Bandet har haft några orosmoment under veckan innan finalen – först blev de fast i Amsterdam på grund av snökaos, och senare meddelade de att sångaren Chris Adam, blivit sjuk. Nu säger de att de är glada över resultatet i tävlingen.

– Lidelse! utropar de när Aftonbladets reporter Stina Dahlgren möter bandet efter tävlingen, och säger att tredjeplatsen känns historisk.

– Vi fick höra att vi har slagit något rockbands-rekord i Mello tydligen. Ingen har kommit på en tredjeplats, säger Per Bergquist.

helskärm Smash Into Pieces slutade på en tredje plats i finalen.

Något som är speciellt för Smash Into Pieces är deras motto. Bandet brukar nämligen ropa ordet ”lidelse” innan de går ut på scen.

Det är väl bandets mentalitet, säger sångaren Chris Adam och fortsätter:

– Vi har hållit på med det här i 15 års tid, och turnerat över hela världen, och verkligen kämpat varje dag för vår dröm. Det är det vi lever för.

– Det är hårt och tufft men inget stoppar oss, säger Benjamin Jennebo.

Men har ni koll på vad lidelse betyder?

– Vi vet nog garanterat vad lidelse betyder, säger Chris Adam.

Vad tänker ni att det betyder?

– Om man tänker på allt vi har gjort, alla turnébussar vi har åkt... säger sångaren och blir avbruten av Per Bergquist.

– Nu tycker jag att Stina berättar det för oss, säger han.

helskärm ”Vi går alltid ut hårda på scen”, säger Per Bergquist om förklaringen av orden ”lidelse”.

”All form av kåthet”

Definitionerna av ordet ”lidelse” kan bland annat vara ”passion”, ”lust” och ”kåthet”.

Står ni och skriker att ni är lite kåta innan?

– Vi går alltid ut hårda på scen, säger Per Bergquist.

– Man måste gå ut med lite jävlar anamma i alla fall, säger Benjamin Jennebo.

Är det lidande ni menar egentligen?

– All form av lidelse, säger Chris Adam.

All form av kåthet?

– Kan vara så, svarar han.

Planerna inför firandet: ”Som ’Hangover’ fast på riktigt”

Bandet säger att de kommer fira tredjeplatsen med en ordentlig festkväll.

– Vi kommer festa i kväll och vakna upp i Berlin på måndag, säger Chris Adam.

– Har ni sett Hangover, uppföljaren? Så blir det, fast på riktigt, säger bandet.

Smash Into Pieces har just nu en pågående Europa-turné och kommer att fortsätta i Berlin på måndag, efter att de behövde ställa in tre konserter på grund av deras medverkan i Melodifestivalen.

