Klart: Jan Johansen ersätter Flinck

Nöjesbladet avslöjar: Tar över låten efter diskade artisten i Melodifestivalen 2020

Publicerad: 03 februari 2020 kl. 12.20

Uppdaterad: 03 februari 2020 kl. 12.31

Jan Johansen tar över Thorsten Flincks låt.

Nöjesbladet kan avslöja att det blir den tidigare Melodifestival-vinnaren som kliver in i tävlingen på lördag.

– Med en erfaren artist som Jan är tävlingen på lördag säkrad, säger Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen.

Nu är det klart.

Det blir Jan Johansen, 54, som ersätter Thorsten Flinck, 58, i Melodifestivalen i Göteborg på lördag. Nöjesbladet kan avslöja att det blir Mello-veteranen som kommer att framföra låten ”Miraklernas tid” i tävlingen istället för den diskade artisten.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet började SVT föra samtal med Jan Johansen redan tidigt i helgen, i samband med att han framförde sin Mello-vinnare ”Se på mig” i duett med programledaren Linnea Henriksson i en mellanakt i den första deltävlingen i Linköping.

Foto: Claudio Bresciani/TT Jan Johansen tar över Thorsten Flincks låt.

Intensiva diskussioner

Diskussionerna intensifierades under lördagskvällen och fortsatte under söndagen för att SVT skulle lyckas övertala Jan Johansen om att ta över låten som Thomas G:son ursprungligen skrivit specifikt för Thorsten Flinck.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet har nu alla kontrakt och avtal skrivits under på måndagsmorgonen.

– Jag är väldigt tacksam över att Jan Johansen har tackat ja med så kort varsel. Det är inte vem som helst som kan ställa sig på Melodifestivalens scen inför tre miljoner tittare under de här omständigheterna, säger Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen 2020.

SVT: ”Tävlingen säkrad”

– Med en erfaren artist som Jan är tävlingen på lördag säkrad och jag är övertygad om att han kommer att göra en fin version av Miraklernas tid, säger Karin Gunnarsson tävlingsproducent för Melodifestivalen 2020.

På söndagsförmiddagen meddelade SVT i ett pressmeddelande att man diskvalificerar Thorsten Flinck från att tävla i Melodifestivalen eftersom han står åtalad för olaga hot och skadegörelse.

Thomas G:son, som befinner sig på semester Dominikanska republiken, kritiserade SVT för beslutet och kallade det för ”djupt orättvist”. Men nu får han istället en av Sveriges mest rutinerade artister som ersättare för sin låt i lördagens tävling.

Jan Johansen har under helgen lyssnat in sig på låten och fört samtal med Thomas G:son och nu är det alltså helt klart att Johansen tar över låten på lördag.

Fjärde Mello-vinnaren i årets tävling

Jan Johansen har tävlat fyra gånger i Melodifestivalen tidigare. Vid debuten 1995 Grammis-nominerades han också för ”Se på mig” som också slutade med en bronsplats i Eurovision. Därefter tävlade han tre år i rad i början av 2000-talet. 2001 med ”Ingenmansland”, 2002 med ”Sista andetaget” och 2003 med ”Let your spirit fly” i duett med Pernilla Wahlgren.

Jan Johansens inträde i Melodifestivalen innebär att totalt fyra tidigare vinnare av tävlingen nu är med och gör upp om segern 2020. Tidigare vinnare inkluderar också Nanne Grönvall (1996 tillsammans med One more time och låten ”Den vilda” Anna Bergendahl (2010 med ”This is my life”) och Robin Bengtsson (2017 med ”I can’t go on”).

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Jan Johansen under mellanakten i deltävlingen i Linköping.

