Rysslands ESC-bidrag utreds för manshat

Publicerad: 19 mars 2021 kl. 08.48

Foto: Stina Stjernkvist/TT Eurovision Song Contest-bidraget "Russian woman" ifrågasätts i Ryssland. Arkivbild.

Sångerskan och aktivisten Manizha Sangin ska representera Ryssland med bidraget "Russian woman" i årets Eurovision Song Contest i maj. Sången hyllar ryska kvinnors styrka och uppmanar dem att bli mer självständiga och att stå emot sexism, skriver The Guardian.

Det budskapet har dock inte gått hem hos alla i den ryska befolkningen. The Russian union of orthodox women har i ett öppet brev krävt att musikvideon ska bannlysas och att Manizha Sangin inte ska få uppträda under Eurovision. I brevet står det att texten "hetsar till manshat, vilket undergräver det traditionella familjelivet".

En grupp krigsveteraner har också krävt att bidraget granskas av den ryska myndigheten The investigative committee, för att utreda om det finns några "illegala uttryck" i texten. Detta ska nu också göras, säger myndighetens talesperson Svetlana Petrenko, enligt The Guardian.

