Finallåtarna i Melodifestivalen har läckt ut igen – på ryska Facebook

Både deltävlingarna och låtarna har läckt

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 25 februari 2021 kl. 23.21

Uppdaterad: 25 februari 2021 kl. 23.35

Alla låtar som hittills gått till final i Melodifestivalen har läckt ut.

Deltävlingarna ligger ute i sin helhet på VK, den ryska motsvarigheten till Facebook, skriver SVT.

Läckan kommer inte att påverka tävlingen.

Aftonbladet har tidigare skrivit om hur alla låtar från den första deltävlingen läckte ut innan sändningen och fanns tillgängliga på den ryska motsvarigheten till Facebook, VK, som är Rysslands största sociala medier-nätverk.

Nu har det hänt igen, skriver SVT Nyheter.

Varje deltävling som sänts finns publicerade i sin helhet och även flera bidrag ligger ute på sajten, låt för låt.

Bidragen och deltävlingarna är publicerade av en rad olika konton på sajten och har tusentals visningar.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Bidragen från redan klara finalisterna Charlotte Perrelli, Danny Saucedo, Dotter och Tusse Chiza har läckt ut på rysk sajt.

Ingen diskning

Enligt SVT:s regler för Melodifestivalen får inga av de tävlande låtarna offentliggöras i sin helhet före respektive deltävling. De låtar som går direkt till final får inte släppas förrän efter den fjärde deltävlingen har sänts, det vill säga efter lördagens program.

Läckan kommer inte att påverka tävlingen.

”Vi har rapporterat uppladdningarna av det upphovsrättsskyddade materialet. Då det ej är upphovsmän eller ett skivbolag som ligger bakom publiceringen kommer det ej att påverka tävlingen”, skriver tävlingsproducenten Karin Gunnarson i ett mejl till SVT Nyheter.

