The Mamas hemliga vapen: Guld

”Denna gången vill man ha det där lilla extra”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 26 februari 2021 kl. 09.58

ANNEXET. Förra året tog de hem guldet – och det kommer märkas i år.

När The Mamas intar Melodifestivalens scen är det helt klädda i guld.

– Vi är gyllene, glitter och glam, säger Dinah Yonas Manna.

Under de första sekunderna av The Mamas låt ” In the middle” kommer allt se ut precis som förra året. Samma scenkläder. Samma frisyrer.

Men den sekvensen är förinspelad för flera veckor sen. Och snart tar Ashley Haynes, 34, Loulou Lamotte, 39, och Dinah Yonas Manna, 39, ännu mer plats än tidigare – i helt guldfärgade outfits.

– Guld är vår färg för kärlek, magi, rikedom, så varför inte, säger Ashley Haynes efter torsdagens repetitioner.

Foto: Stina Stjernkvist / SVT ”Vi är gyllene, glitter och glam” The Mamas Dinah Yonas Manna om scenkläderna.

– Bakom John hade vi svarta kläder och förra året kändes svart... det är en elegant färg. Men denna gången så vill man ha det där lilla extra. Man vill vara over the top, säger Loulou Lamotte.

”Vi tar plats hela tiden”

Är det ett sätt att ta mer plats?

– Har vi inte alltid gjort det, säger Loulou Lamotte och skrattar.

Dinah Yonas Manna fyller i:

– Jag tycker att vi vågar ta plats hela tiden. Det är bara att kolla på vad som hände när vi körade bakom John.

Hon skrattar stort. I Melodifestivalen och Eurovision 2019 körade The Mamas bakom John Lundvik, men uppmärksammades lika mycket som honom och framgångarna ledde till att de kunde fortsätta som grupp. Och förra året tog de hem segern själva i Melodifestivalen med ”Move”.

Foto: Stina Stjernkvist / SVT The Mamas väljer guld i Melodifestivalen 2021.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Dinah Yonas Manna, Loulou Lamotte och Ashley Haynes i The Mamas inför Melodifestivalen 2021.

– Det blir ju så liksom. Vi vet alla att John var otroligt fin och gav oss en massa plats och då var vi inte blyga utan vi tog den. Jag tror att det här bara är en fortsatt utveckling. Men kanske att vi tar mer plats för att man är ett år äldre, ett år tryggare, säger Dina Yonas Manna.

Behöver nya tights

Men allt är inte perfekt med scenkläderna. Ashley Haynes skrattar när hon berättar vad som behöver ändras efter första repetitionen.

– Jag personligen behöver ha bättre tights. För de åker upp och ner för min rumpa. Så jag behöver nya tights.

Trion gapskrattar när hon säger det.

– Vi vet att vi kommer ha så kul, bara känslan av ljuset. Fjärilarna. Det där att veta att alla vi älskar sitter hemma och är lika taggade som oss i princip jag känner den energin, säger Dinah Yonas Manna.

Melodifestivalens fjärde deltävling sänds på SVT1 lördag 20.00.

