Perrelli chockar i detta brutalt ojämna startfält

Markus Larsson om deltävling 3 i Melodifestivalen

Publicerad: 17 februari 2021 kl. 18.36

Uppdaterad: 17 februari 2021 kl. 19.26

Det är nästan en chock.

Till skillnad från förra gången tävlar Charlotte Perrelli med en, ja, låt.

Det kanske låter konstigt.

Alla tävlar väl med låtar?

Ja och nej och kanske det. Det beror nog på vem du frågar.

Förra gången som Charlotte Perrelli syntes i Melodifestivalen glömde hon definitivt bort den lilla detaljen.

För man kan kalla bidraget ”Mitt liv” från 2017 för mycket, men ”låt” är nog att ta i. Hur också texten, som ingen behöver citera igen, tog sig genom säkerhetskontrollen på SVT är ett mysterium. Där har Säpos schlageravdelning ett fall som kanske aldrig klaras upp.

Bjuder på hallontårta

Därför är det rätt överraskande att Perrelli återvänder med just en låt. Och inte bara det. ”Still young” är dessutom den tredje veckans näst starkaste bidrag.

Foto: Jan Danielsson/SVT Charlotte Perrelli tävlar med bidraget ”We’re still young”.

Budskapet i texten må vara ett önsketänkande, men annars bjuder Charlotte på hallontårta till tävlingens mer traditionella fans. Här finns schlager, här finns disco, här finns pop och här finns framför allt en fet refräng med fler kalorier än vad en människa behöver på ett dygn.

”Idol”-favoriten Tusse är det andra utropstecknet. Han startar sist med låten ”Voices” av en anledning. Med rätt nummer och framförande, vilket som vanligt inte alls är självklart på förhand, kan han definitivt vara med och slåss om pallplatserna i en eventuell final.

Tusse en svensk The Weeknd

Musiken har en tydlig förebild: den kanadensiska artisten The Weeknd. Och precis som Perrelli handlar det i första hand om en refräng som ingen behöver lyssna på två gånger för att begripa.

En framgång för Tusse skulle dessutom förankra tävlingen lite närmare år 2021 än revykupletten ”Rena rama ding dong”.

Den tredje veckan ramas in av Perrelli och Tusse och mellan dem är det ”hela havet stormar”.

Om det har funnits bättre kött och potatis-hårdrock än Mustaschs ”Contagious” i Melodifestivalen har i alla fall jag missat det. Samtidigt är det svårt att föreställa sig ett värre angrepp på kropp och själ än Emil Assergårds ”Om allting skiter sig”. Han placerar nämligen Nordmans folkpop på ett studentflak.

Är det en parodi?

Det skulle i så fall vara Alvaro Estrellas ”Baila baila” som slår nytt svenskt rekord i latinpopklyschor. Är det på allvar eller en parodi? Det beror kanske också på vem du frågar.

Assergård och Estrella har definitivt en plats i tävlingen, men bidragen blir inte lättare att lyssna på för det.

Det sket sig, kan man säga.

FAKTA Larssons läckraste ”Voices” med Tusse och ”We’re still young” med Charlotte Perrelli. I en logisk och rättvis värld borde det vara de självklara finalisterna. Larssons varning Emil Assergårds ”Om allting skiter sig” och ”Baila baila” med Alvaro Estrella. Båda två får ”Macarena” att kännas som Beatles. LÄS MER

Av: Markus Larsson

