Cornelia Jakobs – ”Hold me closer” Låtskrivare: Isa Molin, David Zandén, Cornelia Jakobsdotter Jakobs är dotter till The poodles-sångaren Jakob Samuel och har tävlat två gånger tidigare i Mello, som del i gruppen ”Love Generation”, nu har hon tagit nytt artistnamn. Isa Molin är dotter till Mello-veteranen Bobby Ljunggren och skivbolagschefen Maria Molin och har både egen artist- och låtskrivarkarriär. 2019 skrev hon Lisa Ajax tävlingslåt ”Torn” i Melodifestivalen.

Samira Manners – ”I want to be loved”

Låtskrivare: Samira Manners, Fredrik Andersson

Manners singeldebuterade 2020 och har kontrakt med Cardiac Records som drivs av Fredrik Andersson. Andersson har bland annat haft framgångar med låtar åt Badpojken och Frans och låt bakom både ”Who’s da man (Zlatan-låten)” och ”If I were sorry”. Han skrev dessutom Björn Ranelids och Sara Lis ”Mirakel” i Melodifestivalen.