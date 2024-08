Semifinal 1 i Eurovision song contest 2024 – alla bidrag

Länder, låtar, artister och startordning

Uppdaterad 2024-05-09 | Publicerad 2024-05-05

Cypern startar och Luxemburg får avsluta.

Här är hela startfältet i den första semifinalen i Eurovision song contest 2024.

Tisdagen den 7 maj är det dags för den första semifinalen i Eurovision song contest 2024. Då tävlar femton länder om tio finalplatser.

Nytt för i år är att även de länder som redan är klara för finalen, det vill säga ” The big five info close The big fiveTermen som används i Eurovision för Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. De fem länderna bidrar med mest pengar till tävlingen och EBU och behöver därför inte kvala sig in. ” samt 2023:s vinnarland Sverige, får uppträda i semifinalerna.

I semifinal ett är det Storbritannien, Tyskland och Sverige som får äran att visa upp sina nummer utan att tävla, eftersom de redan är klara för final.

Här är alla bidrag i den första semifinalen:

1. Cypern: Silia Kapsis - ”Liar”

2. Serbien: Teya Dora - ”Ramonda”

3. Litauen: Silvester Belt - ”Luktelk”

4. Irland: Bambie Thug - ”Doomsday Blue”

Storbritannien: Olly Alexander - ”Dizzy”

(Redan klar för final)

5. Ukraina: Alyona Alyona och Jerry Heil - ”Teresa & Maria”

6. Polen: Luna - ”The Tower”

7. Kroatien: Baby Lasagna - ”Rim Tim Tagi Dim”

8. Island: Hera Björk - ”Scared of Heights”

Tyskland: Isaak - ”Always On The Run”

(Redan klar för final)

9. Slovenien: Raiven - ”Veronika”

10. Finland: Windows95Man - ”No Rules”

11. Moldavien: Natalia Barbu - ”In the Middle”

Sverige: Marcus & Martinus - ”Unforgettable”

12. Azerbajdzjan: Fahree feat Ilkin Dovlatov - ”Özünlə Apar”

13. Australien: Electric Fields - ”One Milkali (One Blood)”

14. Portugal: Lolanda - ”Grito”

15. Luxemburg: Tali - ”Fighter”