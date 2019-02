Melodifestivalen + FÖLJ

Wiktoria i tårar efter vinsten: ”Allting släppte”

Mohombi och Wiktoria till final i Melodifestivalen 2019

avLinn Elmervik

MELODIFESTIVALEN 2 februari 2019 23:43

GÖTEBORG. Hon brast i gråt efter att ha sjungit sin låt.

Sedan knep Wiktoria en finalplats i Melodifestivalen tillsammans med Mohombi.

– Det var väldigt känslosamt. Allting släppte, säger Wiktoria.

Det blev en tårfylld nervpärs.

Wiktoria Johansson, 22, och Mohombi Moupondo, 32, knep de två första finalplatserna i Melodifestivalen efter en gastkramande omröstning.

Wiktoria började gråta redan efter att hon sjungit klart bidraget ”Not with me”, en powerballad om när hennes kärleksrelation med dansaren Martin Jonsson tog slut förra året. När det stod klart att hon tagit sig vidare till finalen i Friends arena kom tårarna igen.

– Det känns helt sjukt, jag är så glad! Jag hade ingen aning om hur framträdandet skulle tas emot, men de gillade det, säger hon.

Vad tänkte du när tårarna kom?

– Det var väldigt känslosamt. Allting släppte. Jag tänkte på alla som satt här inne, min familj, det låten handlar om, att jag faktiskt gick vidare. Det blev väldigt mycket känslor.

Mohombi skrällde i Mello

Samtidigt skrällde den tidigare okända svenska världsstjärnan Mohombi och knep en finalplats framför folkkära Melodifestival-artister som Nano och Arja Saijonmaa.

– Det känns superbra, jag är så glad. Nu kan jag slappna av på riktigt. Man kan bara vara stolt, säger han.

Artisten och låtskrivaren har haft stora framgångar utomlands och jobbat med stjärnor som Pitbull, Jennifer Lopez och Nicole Scherzinger, men blir sällan igenkänd i Sverige.

Välkomnad av svenskarna

Nu tar han tacksamt emot svenskarnas stöd.

– Jag känner att svenska folket har sagt till mig: ”Välkommen hem min son”. Jag tror ingen anar hur viktigt det var för mig att få känna det efter att ha varit utomlands så länge och om jag ska vara ärlig, känt mig lite utanför, säger han.

Både Wiktoria och Mohombi har tävlat i Melodifestivalen tidigare. Wiktoria gick direkt till final med ”Save me” 2016 och med ”As I lay me down” 2017. Mohombi tävlade som en del av gruppen Group Avalon 2005 men kom sist.

Foto: Robin Lorentz-Allard Mohombi och Wiktoria till final i Melodifestivalen 2019.

Resultat deltävling 1

Till final:

Wiktoria: "Not with me"

Mohombi: "Hello"

Andra chansen:

Nano: "Chasing rivers"

Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Utslagna:

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"

High15: "No drama"

Zeana och Anis Don Demina: "Mina bränder"

2 februari 2019 23:43