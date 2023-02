Tone Sekelius om katastrofrepet: ”Mina slemhinnor bara dör”

Fick problem med sången: ”Det gick skit en gång”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Hon ska öppna hela Melodifestivalen.

Men Tone Sekelius satte knappt en ton rätt på första scenrepet.

– Luften på den här scenen, man blir skittorr. Mina slemhinnor bara dör, säger hon.

Tone Sekelius, 25, säger att hon var nöjd med de två första repen på scenen under torsdagen. Men det tredje och sista repet för dagen, det enda som pressen får tillgång till att se via video och bilder, gick allt annat än hennes väg röstmässigt.

– Jag tycker att de här repen är ganska jobbiga. Det är en grej när det är publik och man får möta folk, men nu möter man en tom arena och ska köra rep tre gånger efter varandra. Det är så mycket att tänka på. Jag tycker att två rep gick bra och en gick väl... ok, säger Tone Sekelius och skrattar högt.

helskärm Tone Sekelius på repet.

Hur känns rösten?

– Rösten känns bra när man inte behöver använda den flera rep efter varandra jättelänge. Luften på den här scenen, man blir skittorr. Mina slemhinnor bara dör. Det var samma sak förra året, den sista gången blir alltid lite svajig. Vad ska jag göra. Så länge det inte händer under sändning på lördag så är jag nöjd.

Dragits med röstproblem

Hon mår bra nu, men början av året präglades av röstproblem efter sjukdom, säger hon.

helskärm Tone Sekelius på repet.

– Det tog tid och mycket röstvila och röstträning överlag för att återfå rösten efter sjukdomen där jag blev helt kråkkraxig ett tag.

Har ni diskuterat nu efter repet om att få mer körhjälp i de jobbiga sångpartierna i låten?

– Jag tror inte att det hänger på det, jag tror att det bara är så att den tredje gången kändes för jävlig för min del. Jag vet inte varför, det var någonstans det gick fel och då började jag övertänka saker och hamnade fel i hur jag sjunger låten. Den är ganska hög och då måste man tänka väldigt tekniskt, så ja, det blev fel helt enkelt i den sista. Vad kul att det var den ni fick se, säger Tone Sekelius ironiskt.

Vad är planen för att lösa det här nu?

– Att släppa det. Det har gått bra på alla andra rep. För min del är det bara att let it go, det gick skit en gång, så får det vara, det är okej, så länge det inte händer på lördag.

helskärm Tone Sekelius på repet.

Siktar högt

Förra året kom hon femma med ”My way”. Nu siktar hon högre med ”Rythm of my show”.

– Jag hade inte tackat ja till den här tävlingen om jag inte siktade på vinst.