Melodifestivalen + FÖLJ

Mohombi klar för Melodifestivalen 2020

Nöjesbladet avslöjar: Här är tre nya akter som tävlar i Mello nästa år

avTorbjörn Ek

23 november 2019 15:15

Efter succén: Mohombi återvänder till melodifestivalen nästa år.

Nöjesbladet kan nu avslöja ytterligare tre akter i SVT:s tävling.

Enligt väl insatta källor är även tidigare ”Idol”-deltagaren William Strid och SVT play-profilen Klara Hammarström klara för tävlingen.



1 av 2 | Foto: AFTONBLADET Mohombi, 33, återvänder till melodifestivalen nästa år.

Med ”Hello” i årets Melodifestivalen fick han sin största hit i Sverige på 10 år. Nu kan Nöjesbladet avslöja att Mohombi, 33, återvänder till SVT:s populära musiktävling 2020.

– Ja, han är en av de starkare korten nästa år. SVT har velat ha med honom och det har nog funnits flera låtar. För honom har det gällt att hitta helt rätt låt för att ge sig in i tävlingen igen, men nu har han bestämt sig för att tacka ja, säger en person med god insyn.

Mohombi tävlade första gången i Melodifestivalen 2005 med duon Avalon, men blev en världsstjärna 2010 med hiten ”Bumpy ride” och har sedan dess haft hits som ”Coconut tree” och ”Suave (kiss me)”.

Idolfemma

Nöjesbladet kan också avslöja ytterligare två akter som ska tävla i Melodifestivalen. William Strid, 21, som förra året kom femma i ”Idol”, har fått med en låt i årets tävling, enligt flera av varandra oberoende källor.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2020 Enligt Nöjesbladets källor 1. Amanda Aasa (från P4 nästa) 2. Victor Crone 3. Hanna Ferm 4. Jakob Karlberg 5. The Mamas 6. Albin Johnsén 7. Suzi P 8. Linda Bengtzing 9. Frida Öhrn 10. Paul Rey 11. Drängarna 12. Robin Bengtsson 13. Anna Bergendahl 14. Anis don Demina 15. Thorsten Flinck 16. Renaida 17. Ellen Benediktson & Simon Peyron 18. OVÖ (Finess & Ivory) 19. Mohombi 20. William Strid 21. Klara Hammarström I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Nöjesbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2019 års Melodifestival avslöjade vi 24 av 28 artister på förhand. LÄS MER

Dessutom är SVT play-profilen Klara Hammarström, 19, också med i tävlingen. 2018 syntes hon i SVT play-serien ”Familjen Hammarström” som följde hennes ridsportande familj. Klara har själv varit elitryttare men satsar nu helhjärtat på musiken och släppte sin debutsingel ”Break up song” i somras. Uppföljaren ”You should know me better” spelas just nu flitigt på Rix FM och under fredagen släppte hon också en julsingel, ”Riding home for christmas”. Hon har heller inte hhållit sin dröm om Melodifestivalen hemlig. I flera intervjuer har hon berättat att hon har som mål att tävla i Mello 2020. Enligt Nöjesbladets källor kommer det nu att bli av.

– Ja, hon är med, det är helt säkert, säger en vanligen välunderrättad källa.

SVT kommer att presentera samtliga artister som tävlar i Melodifestivalen 2020 vid en presskonferens på tisdag nästa vecka.

LÄS OCKSÅ Nöjesbladet avslöjar: Renaida klar för Mello

LÄS OCKSÅ Trots regelbrottet: Thorsten Flinck tävlar i Melodifestivalen 2020