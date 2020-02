Dotter och Anna Bergendahl direkt till final i Melodifestivalen

Publicerad: 08 februari 2020 kl. 21.19

Uppdaterad: 08 februari 2020 kl. 21.35

En favorittippad och en skräll.

Anna Bergendahl och Dotter gick direkt till final i Melodifestivalens andra deltävling i Göteborg.

Anna Bergendahl, 28, tävlar i Melodifestivalen för tredje gången med bidraget ”Kingdom come”.

Hon vann hela tävlingen 2010 med ”This is my life”, och tävlade förra året med låten ”Ashes to ashes” som först gick till andra chansen och sedan till final.

Johanna ”Dotter” Jansson, 32, kniper den andra finalplatsen. Hon tävlade senast i Melodifestivalen 2018, där hennes då favorittippade bidrag ”Cry” istället slogs ut redan i deltävlingen. Nu fick hon sin revansch med låten ”Bulletproof”.

Mellodebutanten Paul Rey går till andra chansen tillsammans med Mendez feat. Alvaro Estrella och deras ”Vamos amigos”.

Jan Johansen, Linda Bengtzing och Klara Hammarström är utslagna.

Direkt till final:

Anna Bergendahl

Dotter

Till Andra chansen:

Paul Rey

Mendez feat. Alvaro Estrella

Utslagna:

Jan Johansen

Linda Bengtzing

Klara Hammarström

