En förbannat onödig röra i Andra chansen

Andra chansen fortsätter att vara rätt poänglös.

När ingen av artisterna kan utmana om segern blir det som det blir.

Lite himmel och mycket helvete.

Tävlingen kan stökas undan fort.

Alvaro Estrella, Klara Hammarström, Clara Klingenström och Paul Rey gick till final.

Ur tävlingssynpunkt är det lite svårt att ha några åsikter om resultatet. Alla dueller kunde sammanfattas med tre bokstäver och ett frågetecken:

Meh?

Den enda som verkade stärka sina aktier i kvalet var Klingenström.

Hall of Fame är annars det som ramar in och fyller ut Andra chansen. Det gjorde programmet till en röra.

Vilka som väljs in och för vad och för vilken gång i ordningen och varför vissa hyllas och andra inte och vilka som gästar programmet eller inte och vilka som blivit invalda hittills och Ulf Elfving och hur länge allting ska pågå är inte det enklaste att hålla reda på.

Den enda som verkade stärka sina aktier i kvalet var Klingenström

Men det positiva först:

Tommy Körberg har opererat hjärtat och han säger att stämbanden är försvagade. Det senare märktes inte mycket i versionen av ”Stad i ljus”. Låten från 1988 har otippat nog blivit en kandidat till Sveriges andra nationalsång på 2000-talet.

Och precis när aftonen, mycket tack vare de invalda namnen i just Hall of Fame, riskerade att bli grå riskgrupps-tv klev Benjamin Ingrosso och Felix Sandman in och hyllade Ola Håkansson.

Potpurriet spände över flera årtionden, annars går det inte fånga vidden av Håkanssons gärning som soloartist, bandmedlem och skivbolagsmogul. Ett elegant och enkelt grepp som borde användas oftare i programmet.

Foto: Claudio Bresciani Benjamin Ingrosso och Felix Sandman under kvällens uppträdande

Foto: Jimmy Wixtröm Shirley Clamp lyckades bland annat med bedriften att inte säga ett roligt skämt på 90 minuter, skriver Markus Larsson

Att Ingrosso och Sandman exempelvis gjorde ”Oh Susie” med Secret Service känns underligt nog logiskt.

Alla som tycker att technobuskisen ”Tingaling” med DJ Trexx är ett av Melodifestivalens bästa bidrag fick även en liten fotmassage.

Fortsättningen av Grotescos saga om den Europaälskande technodemonen utspelade sig i en kyrka i Bulgarien bland bräkande getter och överträffade kanske inte originalet. Men det var bättre än ingenting.

Visst fanns det stunder då jag började knyta en snara av min pressackreditering. Manuskorten hade redan från början fel valla. Det fanns varken fäste eller glid.

Shirley Clamp lyckades bland annat med bedriften att inte säga ett roligt skämt på 90 minuter. Dessutom borde hennes och Christer Björkmans franska nummer, en synnerligen tveksam bouillabaisse, nomineras till en Tristbagge.

Manuskorten hade redan från början fel valla

Någon på SVT försöker fortfarande göra humor som utgår från att den som tittar är en kravlös och inlagd sill.

Men det kanske ska vara så? En förklaring till Melodifestivalens framgångar kan vara att programmet aldrig får vara för bra. Då finns det ju inget att klaga på.

För vissa saker kan inte ens pandemin ändra på.

Vi närmar oss alltid finalen med en blandning av hopp och fasa.

FAKTA Larssons läckraste Förutom Tommy Körberg, Felix Sandman och Benjamin Ingrosso? Känns som att Clara Klingenström välförtjänt nog gick segrande ur det här kvalet. Larssons varning

Hall Of Fame. Pandemin stökar säkert till upplägget, men har inte alla valts in snart? Efter i kväll kan det bara vara din grannes brevlåda kvar. LÄS MER

Startordningen för finalen i Melodifestivalen 2021

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa” Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts” Anton Ewald - ”New religion” The Mamas - ”In the middle” Paul Rey - ”The missing piece” Charlotte Perrelli - ”Still young” Tusse - ”Voices” Alvaro Estrella - ”Baila baila” Clara Klingenström - ”Behöver inte dig idag” Eric Saade - ”Every Minute” Dotter - ”Little tot” Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

