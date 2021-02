Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Eric Saade bad ex-flickvännen att vara mer privat

Av: Indra Nordemar

Publicerad: 26 februari 2021 kl. 09.58

MELODIFESTIVALEN

Kärlekssagan tog slut ett par månader innan bröllopet.

Nicole Falciani pratar öppet om det, men inte Eric Saade.

– Jag har sagt från allra första början att jag inte diggar att prata om privata saker publikt, säger han i ”Fördomspodden”.

Artisten Eric Saade, 30, gick ner på knä och friade till influencern Nicole Falciani, 23, under fyrverkerier på nyårsafton 2019.

Paret planerade sedan ett bröllop i Italien som skulle äga rum förra året. Men bara ett par månader innan bröt Saade med Falciani.

Medan hon har pratat öppet om sina känslor kring uppbrottet, har det var tyst från artistens sida.

Problem med offentligheten

När Eric Saade, som tävlar i Melodifestivalen nu på lördag, gästar ”Fördomspodden” av Emil Persson, får han frågan om han ska ha bett sin ex-fästmö vara mer privat kring den brutna förlovningen.

– Jag har absolut sagt... eller jag har sagt från allra första början att jag inte diggar att prata om privata saker publikt, jag förstår inte vad det ska ge egentligen. Så ja det är halvt sant i alla fall, säger han.

Foto: KARIN TÖRNBLOM Eric Saade och Nicole Falciani var tillsammans i fem år.

Han menar att han länge haft problem med att vara offentlig i vissa sammanhang.

– Just grejen att outa sitt privatliv. Alltså, innan kom inte ens en kamera in i mitt vardagsrum.

Från influencer till influencer

Men i och med att Nicole Falciani är en influencer var det svårt att hålla kameror och sociala medier borta – och lättare är det inte nu.

Eric Saades nya flickvän är nämligen Hanna Schönberg, som även hon är influencer.

Varför dejtar du så många influencers då? frågar Emil Persson.

– Det är en jävla bra fråga alltså, svarar Eric Saade.

