Från rockturné till schlagerfestival – Smash into pieces gör debut i mello 2023

Örebro-bandet med miljoner lyssningar har hittat till Melodifestivalen.

Låten handlar om en av medlemmarnas värsta livskris.

Det här är allt vi vet om Smash into pieces.

Bandet Smash into pieces intar melloscenen för första gången.

De består av Chris Adam, Per Bergquist, Benjamin Jannebo och den hemliga, maskerade, trummisen The Apocalypse DJ.

Bandet startades i Örebro för 15 år sedan och har sedan dess släppt sju album med musikstilen alternativ rock. Men det var med det tredje albumet ”Rise and shine” som de slog igenom på riktigt.

I dag har Smash into pieces närmare en miljon lyssningar i månaden på Spotify och över en halv miljard samlade strömningar.

Bandet har haft flera stora turnéer i både Europa och USA. Och under 2023 kommer de turnera som förband till rockbandet Starset.

Smash into pieces i Melodifestivalen

De ställer upp med bidraget ”Six feet under” som har hela sju stycken låtskrivare bakom sig – rekordet för en mello-låt är åtta. Vilket årets bidrag ”Where you are (Sávežan)” delar med Outtriggers ”Echo” från 2014.

Enligt Mellopedia handlar låten om Chris Adams värsta livskris, som han gick igenom för några år sedan.

– Jag hade verkligen ingen som helst tro på att jag skulle kunna vända mitt dåliga mående. Men jag hade fel. Jag tog personligt ansvar och jobbade verkligen med mig själv. Med den här låten vill vi inspirera och visa att det finns en väg till förändring om man är villig att göra jobbet, ska han ha sagt om bidraget.

Och trots att bandet är vana vid en annan typ av scen och publik är de laddade inför tävlingen.

– Det känns läskigt och förväntansfullt. Vi kliver in på helt ny mark där folket verkligen kan tycka till, sa Benjamin Jennebo, till SVT.

Var med i ”Talang”

2009 var bandet med i ”Talang”, men de hoppade av i semifinalen.

Anledningen till avhoppet var det krav på att alla deltagare som ställer upp i tävlingen måste skriva på ett kontrakt - som ger Sony VMG rätten till skivkontrakt. Samt att ingen annan får signa deltagarna förrän tre månader efter finalen.

Men Smash into pieces fick ett erbjudande om att bli signade av ett annat skivbolag, och valde att ta det och att hoppa av tävlingen.