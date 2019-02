Arja Saijonmaa + FÖLJ

Arjas ilska efter fiaskot i Melodifestivalen: ”Jag är död”

avLinn Elmervik , Torbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 2 februari 2019 22:41

GÖTEBORG. Arja Saijonmaa, 74, sågar sociala medier – efter floppen i Melodifestivalen.

Veteranen riktar hård kritik mot hur tävlingen är uppbyggd.

– För många människor är jag död eftersom jag inte finns i sociala medier, säger hon.

Arja Saijonmaas Melodifestival-satsning blev en flopp.

Veteranen kom sist i sin deltävling med bidraget ”Mina fyra årstider”. Nu riktar hon hård kritik mot hur Sveriges största musiktävling är uppbyggd och menar att röstningssystemet är orättvist.

Enligt Arja beror fiaskot på att många av artisterna är stora profiler på sociala medier och att det framför allt är barn som röstar.

”Hinner inte snacka skit”

– Jag hinner inte snacka skit i sociala medier men nu måste jag på något sätt börja med det. Jag har hatat sociala medier, för många människor är jag död eftersom jag inte finns där. Jag lovar att nu öppna mig till sociala medier jag med så att jag kommer tillbaka med ett jättenätverk nästa gång, säger hon.

Låtskrivarkollegan Göran Sparrdal håller med.

– Jag tror fortfarande Bolimbompa-gänget dominerar. Och det är det som är så tråkigt. Nu kom det fram en riktig sång med ett riktigt budskap för en gångs skull och inte bara hjärta, hjärtekross och så vidare.



1 av 2 | Foto: Robin Lorentz-Allard Arja Saijonmaa kom sist i mello-deltävlingen.

Flera veteraner har fallit

Arja är bara en av många veteraner som slagits ut ur tävlingen med huvudet före de senaste åren.

Melodifestivalens exekutive producent Christer Björkman tror att veteranfallet beror på att det äldre gardet inte alltid når fler än en målgrupp.

– Om man riktar sig till sin målgrupp med sin musik, då räcker ju inte det för avancemang, för du måste nå till fler målgrupper för att gå vidare. Men det viktiga är ju ändå att du når ju den målgruppen du vill. I bästa fall kan du ju öka ut den, men det är inte alla som gör det, säger han.

Resultat deltävling 1

Till final:

Wiktoria: "Not with me"

Mohombi: "Hello"

Andra chansen:

Nano: "Chasing rivers"

Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Utslagna:

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"

High15: "No drama"

Zeana och Anis Don Demina: "Mina bränder"

