Carolas råd till Marcus & Martinus inför Eurovision-debuten

Stödet inför tävlingen: ”Ni är grymma”

Publicerad 2024-05-06

Marcus & Martinus kommer att kämpa för en svensk seger i Eurovison.

Nu ger ESC-vinnaren och veteranen Carola sina bästa tips.

– It ain’t over until it’s over, säger hon.

Marcus & Martinus är på plats i Malmö och laddar upp för att kämpa om ytterligare en svensk Eurovisionvinst.

Under invigningen av Eurovision song contest på konserthuset Malmö live träffade duon Eurovision-veteranen Carola Häggkvist, 57.

Artisten har tävlat för Sverige tre gånger och vann hela tävlingen 1991. Nu ger hon sina bästa tips till duon som lyssnade uppmärksamt.

– Det är fokus enda till det är klart. Du måste komma i mål. ”It ain’t over until it’s over”. Och också passionen, se till att man är lite ”relaxed” och ”kick some butt” liksom, säger Carola.

Martinus Gunnarsen, 22, håller med.

– Inte börja övertänka. Man ska bara ha det roligt. Det gick ju bra i Melodifestivalen så det är ju bara göra det samma i Eurovision så får man bara hoppas på det bästa, säger han.

expand-left helskärm Martinus Gunnarsen får en kram av Carola.

”Det är på tiden”

Marcus & Martinus har flera gånger sagt att de ska göra allt för att vinna. Samtidigt vet de om att det är en svår uppgift.

– Sverige har ju aldrig vunnit två år på raken. Men nu tycker jag det är på tiden. Vi får vänta och se, säger Marcus Gunnarsen, 22.

– Med lite norskt blod så. Ni är grymma, svarar Carola som ger tvillingarna varsin kram innan de skiljs åt.

Eurovision song contest sänds från Malmö mellan den 7 och 11 maj.