Smash Into Pieces ställer in spelningar – för Mello

Skulle spelat i Hamburg och Amsterdam

De gjorde debut i Melodifestivalen i fjärde deltävlingen.

Nu ställer Smash Into Pieces in flera konserter på sin turné för att tävla i finalen.

”Vi är ledsna att meddela att vi ställer in våra shower”, skriver rockbandet på Instagram.

Smash Into Pieces gjorde debut i Melodifestivalen i den fjärde deltävlingen, och tog sig direkt till final.

Rockbandet från Örebro har under vintern varit aktuella med Europa-turnén ”Horizon tour 2023” – men nu krockar några av bandets tunréstopp med Melodifestivalen.

Ställer in konserter i Hamburg och Amsterdam

I ett Instagram-inlägg meddelar Smash Into Pieces att de måste ställa in tre spelningar för att kunna vara med och tävla i finalen på lördag.

”Vi är ledsna att meddela att vi ställer in våra shower i Köln, Hamburg och Amsterdam i veckan” skriver de i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

”Det är på grund av att vår medverkan i finalen i Melodifestivalen äger rum på lördag den här veckan”.

De skriver att de ser fram emot att fortsätta turnén nästa vecka i stället, med första stopp i Berlin.

”Ställer in med lite ångest”

Redan inför den fjärde deltävlingen flaggade bandet för att de kunde bli tvungna att ställa in spelningar.

– Går vi vidare måste vi börja ställa in gig, sa Per Bergquist till Aftonbladet.

Har ni planerat för att inte gå vidare alltså?

– Våra bokare har gjort det i alla fall, de trodde inte på oss, sa Benjamin Jennebo.

När det blev klart att de gick vidare till final bekräftade de för Aftonbladet att några konserter skulle bli inställda.

– Vi slipper ställa in för många gig, men några ställer vi in – med lite ångest, sa Per Bergquist efteråt.

Tävlingsbidraget handlar om depressionen

I Melodifestivalen tävlar bandet med låten ”Six feet under”.

För Aftonbladet har sångaren Chris Adam Hedman Sörbye berättat att låten handlar om hans depression.

– Låten handlar om min resa som jag gjorde, och om min värsta depression som jag hade för några år sedan. Den var riktigt illa, säger han.

Bandet var chockade när att de fick reda på att de tagit sig direkt till final efter att ha fått flera tolvor från publiken i den fjärde deltävlingen.

– Min talförmåga försvann med de tolvorna, sa Benjamin Jennebo till Aftonbladet efter tävlingen.

Finalen i Melodifestivalen går av stapeln på lördag 11 mars klockan 20.00. Då tävlar Smash Into Pieces mot bland andra Loreen, Jon Henrik Fjällgren och Mariette.