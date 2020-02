Felix Sandmans genrepsmiss: ”The show must go on”

Plötsligt blev det tyst i Melodifestivalens arena

Publicerad: 01 februari 2020 kl. 16.11

LINKÖPING. Hans viktiga genrep slutade innan det började.

Plötsligt blev det helt tyst i arenan – och Felix Sandman blev stående i mörkret.

– The show must go on, som det alltid har varit i showbiz, säger han efter genrepet.

Tre fyra toner av den melodiösa ”Boys with emotions” strömmade ut i högtalarna. Sedan blev det tyst.

Fredagens genrep inför Melodifestivalens första deltävling i Linköping startade med teknikstrul för Felix Sandman, 21.

– Linköping, mår ni bra?

Publiken mötte hans fråga med applåder. Felix Sandman tog situationen med ro. Tysta högtalare sätter inte den rutinerade Sandman, som tävlar i Melodifestivalen för tredje gången, i gungning.

– Jag tyckte det var skönt, få känna in det lite, få stå där ett tag. Jag hann prata lite med publiken, Linköping, de var underbara.

LED-show skulle dubbelkollas

”Boys with emotions” är ett påkostat scennummer med en ljusshow som projicerar ord och bilder på Felix samtidigt som han sjunger. Och det var just LED-showen som var boven i teknikdramat.

– De stoppade för att de visste inte om ”ledden” skulle gå igång, så det var väldigt bra. Vi vill ju se hur numret ska bli liksom, så det var skönt.

Snart satte musiken igång igen, och Sandman fick äntligen dansa igenom sin favorittippade låt. Det är inte första gången han snackat sig igenom ett teknikstrul, och om det sker under lördagens sändning känner han sig trygg att göra det igen.

– The show must go on, som det alltid har varit i showbiz.

