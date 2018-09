Edward af Sillén + FÖLJ

SVT anlitar Edward af Sillén för att rädda Melodifestivalen

Nöjesbladet avslöjar: hyllade regissören tas in som konsult

Edward af Sillén ska rädda Melodifestivalen.

Efter vinterns fiaskosiffror och kritik har stjärnregissören anlitats för att säkra kvaliteten i nästa års program.

– Det ska bli urkul att få hjälpa till och försöka föra innehållet i rätt riktning, säger han.

SVT har anlitat hyllade regissören Edward af Sillén, 35, för att rädda nästa års Melodifestivalen.

Enligt flera källor med god insyn har af Sillén anlitats som konsult och rådgivare för att hjälpa och stötta programmets projektledare och producenter att höja kvaliteten på innehållet i programmet.



”En person man alltid tänker på”

Nöjesbladets uppgifter bekräftas av Melodifestivalens projektledare Anette Hellenius:

– Jag tar in Edward som konsult för att skriva vissa nummer och sketcher för att jag tycker att han är en otroligt skicklig kreatör, för att han har en lång erfarenhet av Melodifestivalen och för att han lyckligtvis hade möjlighet att ta sig an uppgiften nu. Edward kommer att vara konsult till den kreativa gruppen med Christer Björkman och Henric von Zweigbergk i spetsen. Edward är en person som man alltid tänker på när man planerar Mello. Nu gick det att få till, säger hon via mejl.

Nöjesbladet når Edward af Sillén via sms:

– Jag älskar att arbeta med Christer och Hence, så det ska bli urkul att få hjälpa till och försöka föra innehållet i rätt riktning, säger han.

Hur mycket kommer du göra och vara med?

– Jag kommer konsulta innehållsgänget och finnas med i förarbetet i bakgrunden när det gäller programledare och val av mellanakter. Det känns naturligt och roligt. Kanske skriver jag också något enstaka nummer, vi får se.

Melodifestivalen 2018 sågades för sitt innehåll och manus och tittarna övergav sändningarna. Inte sedan 2011 hade fyra av deltävlingarna, andra chansen och finalen haft under tre miljoner tittare, men nu skedde det igen.

Regisserat Malin Åkerman

Efter finalen medgav SVT-chefen Peter Nyrén, programbeställare för underhållning, att innehållet i årets program inte alltid hade uppskattats.

– Vi har fått signaler att det kanske inte har gjort det på alla håll, och att det inte har gått fram. Och det som har gått fram har inte uppskattats alla gånger, sa han då.

Med Edward af Silléns hjälp hoppas SVT nu att vända motgångarna, enligt Nöjesbladets källor.

Edward af Sillén har under sommaren regisserat sin första långfilm, ”En del av mitt hjärta” baserad på Tomas Ledins musik och med Malin Åkerman i en av huvudrollerna. Han är en av Sveriges mest anlitade regissörer och manusförfattare och är bland annat inblandad i musikalversionen av ”Så som i himmelen” som har premiär på Oscarsteatern 13 september. Han regisserar även Mia Skäringers kommande show ”Avig Maria”.

Tidigare har han bland annat regisserat Maria Lundkvist i enpersonsföreställningen ”Shirley Valentine”, skrivit manus till långfilmerna ”Medicinen” och ”En underbar jävla jul” och han har dessutom varit kommentator för Eurovision song contest åtta gånger, senast 2018 i Lissabon.

FAKTA Några av Edward af Silléns tidigare Mello- och Eurovision-succéer Melodifestivalen 2009 Petra Mede fick sitt stora genombrott som programledare i Melodfestivalen 2009. som innehållsredaktör stod Edward af Sillén för hennes manus och regi. Melodifestivalen 2010 Måns Zelmerlöw, Christine Meltzer och Dolph Lundgren var programledare. Edward af Sillén var innehållsredaktören bakom deras manus. Melodifestivalen 2012 Sarah Dawn Finer, Gina Dirawi och Helena Bergström ledde programmet. Edward af Sillén stod bakom manus och regi och ligger bland annat bakom Helena Bergströms återkommande karaktärer som schlagerälskaren Lasse och andra tv-tittare och Sarah Dawn Finers förvirrade EBU-tant Lynda Woodruff. Melodifestivalen 2013 Gina Dirawi och Danny Saucedo ledde programmet. Med Edward af Sillén som manusförfattare och regissör bjöd de bland annat på imitationer av Eurovision-programledare, och flera uppmärksammade shownummer. Eurovision song contest 2013 Petra Mede programledde och Edward af Sillén stod för manus och regi och gav oss bland annat den hyllade mellanakten ”Swedish smorgasboard”. Melodifestivalen 2016 Gina Dirawi var programledare med en mängd olika sidekicks som stod för mellankterna, med manus och regi av Edward af Sillén, som bland annat där Gina och Charlotte perrelli framförde ”Flickorna från Sverige” och Perrelli låten ”Schlagerdivans sång”. Eurovision song contest 2016 Petra Mede och Måns Zelmerlöw programleddde och Edward af Sillén svarade för manus och regi och bjöd på hyllade mellanakter som ”Love, love, peace peace” och ”The story of Eurovision”. LÄS MER

