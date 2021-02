SVT:s coronavarning till Arvingarna och Danny Saucedo

Fick tillsägelse efter genrepet: ”Stod lite för nära”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 05 februari 2021 kl. 22.36

Uppdaterad: 05 februari 2021 kl. 22.53

Arvingarna och Danny Saucedo hamnade för nära varandra.

Därför såg SVT till att ge artisterna en corona-varning efter genrepet.

– De har blivit påminda, säger projektledaren Anette Brattström.

SVT håller strikt på avstånd mellan de medverkande artisterna i Melodifestivalen för att motverka smittspridning under coronapandemin.

Men under genrepet uppstod ändå situationer där några hamnade för nära varandra, bland annat när Christer Björkman intervjuade Danny Saucedo och i slutminuterna när Saucedo och Arvingarna hamnade intill varandra.

Foto: Lotte Fernvall Arvingarna och Danny Saucedo fick en tillsägelse efter genrepet efter att ha stått för nära varandra i programmets slutminuter

Foto: Lotte Fernvall Christer Björkman hamnade för nära Danny Saucedo under en intervju på genrepet

Det fick SVT att omedelbart reagera.

– Jag såg en bild på slutet där Danny och Arvingarna stod lite för nära som det såg ut i tv-rutan, säger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström efter genrepet.

De båda artistteamen har därför fått en tillsägelse för att tänka på att hålla avstånd både framför och bakom kamerorna.

– Det är ett individuellt ansvar, vi kan påminna och alla behöver ta sitt eget ansvar och hålla avstånd. Jag tror att de har blivit påminda till och med.

Enligt Anette Brattström har inga bekräftade coronafall upptäckts hittills under Melodifestivalens första vecka. Artisterna påminns hela tiden om att följa de regler som satts upp.

– Vi har coronavärdar på plats som ser till att man följer de inpasseringsrutiner och obligatoriska handtvättsstationer som vi har och sen har vi också artistvärdar som hjälper till att påminna artisterna, säger Anette Brattström.

