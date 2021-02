Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Därför lämnade Anton Ewald, 27, Sverige

Livet med hustrun Vic, 37, efter succén: ”Skulle inte säga att jag flydde”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 11 februari 2021 kl. 18.25

Uppdaterad: 11 februari 2021 kl. 19.24

ANNEXET. Modellkarriär runt om i världen, hustrun i Miami – men hemma i Sverige blev det tyst.

Inför comebacken i Melodifestivalen berättar Anton Ewald varför han lämnade landet efter succén.

– Jag skulle inte säga att jag flydde, utan det var mer att jag fick möjligheten, säger han.

Han gör comeback i Melodifestivalen på lördag med låten ”New religion”. Men de senaste åren har Anton Ewald, 27, knappt bott i Sverige.

Efter genombrottet med ”Begging” i Melodifestivalen 2013 och uppföljaren ”Natural” året därpå har han i stället satsat på en modellkarriär med Miami som bas.

”Det blev en chock”

– Det var en inlärningsprocess för mig att få jättejättejättemycket uppmärksamhet. Det var svårt för mig i början. Jag var väldigt blyg och jag tyckte att det var jättemärkligt att få så mycket uppmärksamhet från ingenstans. Jag gick från att det inte var nån som direkt tittade på mig till ”Ooh my god, där går Anton Ewald” över en natt, så det blev en chock, säger han.

Foto: Peter Wixtröm ”Jag skulle inte säga att jag flydde”. Anton Ewald lämnade Sverige efter genombrottet.

Foto: MAGNUS SANDBERG Anton Ewald slog igenom med ”Begging” i Melodifestivalen 2013. Då precis som i år dansade vännerna Daniel Koivunen och Robin Haghi bakom honom.

När du säger det så låter det nästan som att du flydde Sverige när du bestämde dig för att flytta till USA?

– Nja, jag skulle inte säga att jag flydde, utan det var mer att jag fick möjligheten. Jag kände att jag ville ha nya utmaningar. Jag fick mitt visum och möjlighet att åka till USA i tre år och pröva nya grejer. När jag var med med ”Begging” hade jag aldrig hållit i en mikrofon i hela mitt liv, jag hade sjungit i en liten mygga bakom Danny Saucedo i ”Amazing”, men då plötsligt handlade allt om mig. Det var tufft, en svår utmaning, men jag har aldrig varit rädd för sånt.

Artist hellre än modell

Men trots att modellkarriären fört honom över världen är det musiken han vill satsa mest på.

– Musiken är roligare. Modellandet är egentligen bara två saker om man ska vara krass. Man ska hålla sig i form. Och ta bra bilder. Det är inte så kreativt. Jag älskar att skriva låtar och stå på scenen, eftersom jag är lite blyg så blir det mitt sätt att kommunicera.

Foto: Peter Wixtröm ”Modellandet är egentligen bara två saker om man ska vara krass. Man ska hålla sig i form. Och ta bra bilder.” Anton Ewald satsar hellre på musiken.

Hur mycket är du i Stockholm?

– De senaste åren har jag inte varit här så mycket med tanke på att jag haft mitt jobbvisum i USA, men nu är planen att vara hemma i Sverige minst resten av det här året.

Börjar bli dags att skaffa barn

Hemma i Miami följer hustrun Victoria Fajado, 37, Melodifestival-förberedelserna på avstånd.

– Hon jobbar som vanligt, men hon kommer att komma hit och hälsa på när det bara är möjligt och jag kommer åka dit också. Hon är jättestöttande och har alltid varit. Vi pratar varje dag: ”Hur går det med repetitionerna, vad säger folk?” Hon tycker att det är skithäftigt.

Foto: CAROLINA BYRMO Anton Ewald och Victoria Fajado gifte sig i OScarskyrkan i Stockholm i maj 2017

Foto: Peter Wixtröm ”Det kommer att komma inom en snar framtid”. Anton Ewald om sina och hustrun Vics barnplaner

Det är inte många 27-åringar som varit gifta i snart fyra år?

– Nej, men det känns bra. Jag är väldigt tacksam och glad över att hon orkar med mig fortfarande. Vi har det toppen, hon är min bästa vän, min soulmate. Det känns lika kul idag som det kändes dagen vi gifte oss.

Planerar ni att skaffa familj?

– Haha, vi har pratat om det. Hon är ju 37 år så det börjar bli dags så vi har pratat om det. Det kommer att komma inom en snar framtid, inte det här året men det är nånting som absolut står på agendan, men inte just nu nu.

Anton Ewald tävlar i Melodifestivalens andra deltävling i SVT1 lördag 13 februari 20.00.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 februari 2021 kl. 18.25