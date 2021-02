Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Nya uppgifter om nummermissen i Melodifestivalen: ”Anmälan är inte gjord av SVT

Pressansvarig: Någon har gjort anmälan i SVT:s namn

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 16.54

Uppdaterad: 12 februari 2021 kl. 19.49

Danny Saucedos nummermiss i Melodifestivalen har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.

Nu bekräftar SVT att anmälan inte är gjord av dem.

”Det är någon som har gjort anmälan i Anette Brattström och SVT:s namn”, skriver pressansvarig Lovisa van der Schoot i ett sms till Aftonbladet.

Danny Saucedos nummermiss under förra lördagens uppträdande i Melodifestivalen kom uppgifter från nyhetsbyrån Siren att SVT ska ha anmält sig själva för personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. Nu bekräftar SVT att så inte är fallet.

”Anmälan som inkommit till integritetsskyddsmyndigheten är inte gjord av SVT. Det är någon som har gjort anmälan i Anette Brattström (projektledare för programmet reds. anm) och SVT:s namn. SVT kommer att följa upp med integritetsskyddsmyndigheten”, skriver Lovisa van der Schoot, pressansvarig för Melodifestivalen i ett sms.

Telefonnummer syntes i direktsändning

Incidenten bedöms som ”mycket allvarlig” av SVT.

”Röjande av privatpersons telefonnummer och således namn och adress” skriver kanalen och länkar till Aftonbladets artikel om det inträffade.

En privatpersons telefonnummer som var skrivet på en vägg syntes i bild med uppmaningen ”ring” under artistens bidrag.

Kanalen menar att drabbade personer ”drabbas särskilt hårt” av spridandet och hänvisar till ”brist i organisatoriska rutiner eller processer” som orsak till det inträffade.

De menar vidare att utpekade efter missen riskerar att drabbas av ”identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomiskt förlust, skadat anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt och annan ekonomisk eller social nackdel.”

Rättelse tidigare under kvällen: Enligt tidigare uppgifter anmäler SVT sig själva för Dannys nummermiss till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och inte polisen som tidigare angavs i denna text. Aftonbladet ber om ursäkt för felet.

Foto: PRIVAT Privatpersonen Madelene blev under lördagskvällen nedringd av Melodifestivalen-tittare.

Foto: PRIVAT

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 16.54