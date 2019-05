John Lundvik + FÖLJ

John Lundvik: ”Det var lite stormigt”

Om kontroverserna, pengarna – och att inte våga gå hemifrån utan att ha sett sig i spegeln

avTorbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 6 maj 2019 11:50

Han har gått från Naomis och Michaels pappa till att vara John Lundvik med dagis – och hela svenska folket.

Till Eurovision i Tel Aviv åker han som en av storfavoriterna och i Sverige vågar han inte gå till affären utan att först fixa till sig i spegeln.

– Privatliv finns det inget som heter längre, säger han.

Sedan segern i Melodifestivalen har han repeterat, rest fram och tillbaka till Israel för att spela in sitt artistvykort, framträtt på en Eurovision-fest i London där han togs emot av hundratals skrikande internationella fans och spelat in EP:n ”My turn” som släpps på torsdag.

Tidigt på söndagsmorgonen reste John Lundvik, 36, till Tel Aviv för sin första repetition på Eurovision-scenen inför semifinalen torsdag 16 maj.

– Det har varit extremt hektiska dagar, men det är väldigt kul också, säger han när Nöjesbladet träffar honom några dagar före avfärd.

Vinnarkandidat

Vad har varit viktigt för dig att göra för att ladda upp ordentligt?

– Mitt trick har varit att inte ändra för mycket utan att behålla den rutin jag har, så som sömn, träning, hämtningar, mat. Jag försöker bara vara i den dagliga rytmen.

Hämtningar? Hinner du verkligen till dagis och hämta och lämna?

– Jo, men det går. Visst är det hektiskt, men om man slår ut det på ett år så är det här bara en kort period och den har jag gjort mig mentalt beredd på och också min familj att ta dem. Men om det skulle vara så att Europa låter Sverige vinna... då kommer jag nog svara annorlunda på den frågan, säger han med ett skratt.

Vid tiden för avfärd ligger ”Too late for love” topp 5 på vadslagningslistorna. Hemma i Sverige är han redan den stora vinnaren. Under Nöjesbladets intervju och den efterföljande fotograferingen stannar många upp och tittar, eller kommer fram för att få säga några ord till John.

Hur är det när du kommer till dagis, är du Naomis och Michaels pappa, eller är du John Lundvik där också?

– De hade en omröstning där om vilken låt de ville skulle vinna i Mello och jag tog hem det. Då förändrades det. Nu är jag John Lundvik, så är det, jag är inte pappan. Men det får man ta, det är en ganska fin sak att vara.









1 av 3 | Foto: VILHELM STOKSTAD John Lundvik.

”Kan aldrig slappna av”

Med genombrottet förra året med låten ”My turn” och nu som vinnare i Melodifestivalen har han också mötts av kändisskapets baksida. John Lundvik hamnade snabbt i blåsväder efter en diskussion med Alexander Pärleros i ”Framgångspodden” om n-ordet och vilka ord som är okej att använda för att beskriva afroamerikaners hudfärg.

– Det var lite stormigt några timmar. Men jag har lärt mig enormt utav det. För framgången att vinna Melodifestivalen gör att du är under luppen konstant, vad du säger vad du gör. Du kan aldrig slappna av numera har jag lärt mig.

Är det jobbigt?

– Jag tror att man måste vara beredd att ta på sig den hatten att ha lite större ansvar, för man blir en förebild. Men privatliv finns det inget som heter längre, utanför stängda dörrar.

Måste du tänka på vad du har på dig och hur du ser ut när du går utanför dörren?

– Ja, jo, det gör jag, för folk vill ofta ha en selfie, det fanns inte i min värld innan. Men om man går ner med skägg och glasögon och är allmänt sliten en dag så kan jag räkna med att den bilden ligger på Instagram och Facebook efter fem minuter, så därför behöver man tänka sig för lite hur man representerar sig själv.

Språkmiss – eller slang?

En annan kontrovers har uppstått kring låttexten till ”Too late for love”. Språkexperter har kommenterat textraden ”I would lit your world with just one spark” och det som beskrivs som en språkmiss i att använda böjningsformen ”lit” där det egentligen borde ha varit ”light”.

– Jag älskar att du tar upp det. ”Lit” är ju slang för ”lighting”. Man kan säga ”the party was lit”. Wiz Khalifas största hit heter ”Lit it up”, vilket är att du tänder nånting. Det är amerikansk slang. Det är därifrån vi tog det, Wiz Khalifa.

I sociala medier är det främst engelska fans som har reagerat på vad de kallar för en språkmiss.

– Jag har skrivit deras låt, så de har ingenting att säga. Säg tack istället, säger John Lundvik och skrattar.

För i Eurovision tävlar han mot sig själv, som låtskrivare för just det brittiska bidraget ”Bigger than us”.

Tilläggas ska att Nöjesbladet efter intervjun förgäves har försökt att lokalisera den låt John Lundvik nämner. Wiz Khalifas har gjort en låt som heter ”Lit” och handlar om att vara just (på)tänd, som ordet betyder. Men där används inte ordet på det sätt som Lundvik menar.

Hur har livet förändrats för dig som artist då, med framgångarna?

– De bokningar som kommer in, de har man inte sett närheten av innan. Jag är plötsligt en etablerad artist som får sjunga på de scener som jag alltid har drömt om.

Levt på sambon

Ekonomiskt då, det måste väl också varit ett uppsving?

– Ja, det är klart.

När Nöjesbladet går igenom Lundviks taxerade inkomster under de senaste fem åren framgår det att han under två år inte har haft några inkomster alls. De senaste uppgifterna hos Skatteverket, för inkomstår 2017, hade han en fastställd förvärvsinkomst på drygt 53 000 kronor.

– I och med att jag har levt med en sambo som har haft en bra inkomst så har jag valt att inte plocka ut lön under ganska många år för att istället kunna bygga min företagsverksamhet. Nu är jag så lyckligt lottad att vindarna är helt annorlunda ekonomiskt.

”Skitkul att tjäna lite större pengar”

Nu slipper han ligga vaken om nätterna och oroa sig.

– Jag vill också poängtera att det är skitkul att nu börja tjäna lite större pengar, det är enormt kul när man jobbar hårt. Men det är framgången som är det roliga. Att man får göra det man alltid har velat göra. Sen är det kul att kunna försörja sin familj, på det som började i ett pojkrum med en gitarr. Att ha valmöjligheter att kunna resa när vi vill och gå ut och äta när vi vill och inte ligga sömnlös över ekonomi som har varit ganska många år av den här resan.

Han skrattar och lägger till:

– Men det är en jättekonstig ekvation, nu när man för första gången i livet har börjat tjäna pengar så får du allt gratis. Innan var man tvungen att köpa sina egna skor innan man gick upp på scenen. Nu kommer det lådor hem. Det är ganska konstigt hur det är.

