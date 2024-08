Artisternas markeringar under finalen

Publicerad 2024-05-12

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Politiskt eller inte?

Ett kaosartat Eurovision Song Contest har kommit till ett slut.

Under finalen ville flera artister säga sitt i livesändning.

Det har stormat både om och kring Eurovision Song Contest 2024.

Förutom att Israels deltagande debatterats och kritiserats på grund av landets krigsföring i Gaza, har även en rad kontroverser ägt rum på själva ESC-scenen i år.

När tävlingens vinnare skulle koras på lördagskvällen tog flera av artisterna tillfället i akt att på ett eller annat sätt säga sitt.

Här är några av alla markeringar som artister valde att göra under finalen.

expand-left helskärm Bambi Thug.

Irlands budskap om kärlek

Irland och artisten Bambie Thug ropade efter sitt framträdande ut ett kärleksfullt budkap: ”Love will always conquer hate”, vilket på svenska betyder ”kärlek vinner alltid över hat”.

expand-left helskärm 5miinust x Puuluup.

Estland sa ”tack” på nederländska

Även Estlands tävlande valde att uttrycka ord med mening från scen. ”Bedank” ropade en ur gruppen 5miinust x Puuluup efter bidraget. Det hela kan tolkas som en protest eller passning till att Nederländerna diskats från finalen.

Enligt nederländska De Telegraaf bodde Nederländernas artist Joost Klein på samma hotell inför tävlingen.

expand-left helskärm Portugals artist Iolanda.

Portugals manikyrkupp

Portugals artist Iolanda trotsade reglerna om icke politiska symboler.

Likt Eric Saades kupp under semifinalen, när han hade en knuten palestinasjal runt handleden, hade Iolanda palestinsk keffiyeh som manikyr.

Men även hennes klänning som hon bar under flaggparaden hade ett dold budskap som indikerar en protest mot Israel till stöd för Palestina.

Efter sitt framträdande ropade Iolanda från scen ”Peace will prevail” vilket betyder ”fred ska råda”.

expand-left helskärm Några ur Ukrainas team visade i Green Room upp tröjor med texten ”Free Azovstal Defenders”.

Tröjkupp i Green Room

Några ur Ukrainas team visade i Green Room upp tröjor med texten ”Free Azovstal Defenders”.

Det hela refererar till de ukrainska soldaterna som hålls fångade av Ryssland efter att ha försvarat stålverket i Maipul.

Ukraina tävlade med artisterna Alyona Alyona och Jerry Heil.

Vinnarens flaggkupp

Tävlingens vinnare Nemo gjorde även hen en kupp under sändningen.

Under flaggparaden som öppnade finalen visade nämligen Nemo upp flaggan för icke-binära. När hen under presskonferensen efter tävlingen fick höra att personer i publiken som försökt ta med sig samma flagga in i arenan blivit ombedda att göra sig av med dem, berättar hen att hen också varit tvungen att smuggla in sin flagga – mot EBU:s order.

– Jag tycker att det är dubbelmoral. Min statyett gick sönder, men den gick ju att laga. Kanske behöver Eurovision också lagas lite? säger hen.