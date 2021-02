Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Saade och Björkman om förbjudna kramen: ”Skulle ha försökt stoppa”

Hörde ”Oj aj aj aj aj aj” efter tilltaget

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 28 februari 2021 kl. 00.58

Uppdaterad: 28 februari 2021 kl. 01.14

SVT är benhårda med coronareglerna under Melodifestivalen.

Trots det kramades Eric Saade och Christer Björkman på scenen.

– Vi kan väl inte stoppa hela världen ifrån känslor tycker jag, säger Eric Saade efteråt.

Eric Saade, 30, firade glädjebeskedet att ha tagit sig direkt till final med en stor kram med programledaren Christer Björkman, 63, och bröt därmed mot SVT:s coronarestriktioner om att alla måste hålla minst en och en halv meters avstånd från varandra.

När Aftonbladet frågar Eric Saade om kramen efteråt svarar han:

– Men vi kan väl inte stoppa hela världen ifrån känslor tycker jag, det är väl det finaste som finns. Självklart var det inte bra ur en pandemiaspekt, men det var känslor helt enkelt.

Var det någon som sa till efteråt?

– Nej, inte mer än att Christer och jag själva visste vad vi gjorde och så klart inte gjorde om det. Det var ingen som behövde poängtera det för oss, vi båda var medvetna om det.

Foto: Jimmy Wixtröm Här kramas Eric Saade och Christer Björkman på scenen.

Christer Björkman fick höra en reaktion i sin öronsnäcka, säger han på presskonferensen efter sändningen.

– Det var någon som sa ”oj aj aj aj aj aj”, något sådant tror jag att jag nog hörde.

Han säger också att kramen skedde för att känslorna tog över.

– Det där skulle jag ha försökt stoppa, men just där i stunden tänkte jag inte så långt. Det var känslosamt, och som jag sa efteråt, man har följt Eric sedan han var valp... sedan såg jag hur lättad han var och så kom han fram och kramades, och nej, jag tänkte inte så långt, säger han och fortsätter:

– Det klart jag skulle ha tänkt på att stoppat det, men det gjorde jag inte och jag är ledsen för det.

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Också utslagna:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

