Oscar Zias kisskaos bakom scenen under direktsändningen

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Det blev en nervpärs för deltagarna i Melodifestivalen

Och en kisspärs för programledare Oscar Zia som drabbades av akut nöd under direktsändningen inför mångmiljonpublik.

– Jag kissade i en flaska i dag under sändningen, berättar han för Aftonbladets Stina Dahlgren efter sändningen.

Kollegan Farah Abadi bryter in i samtalet.

– Vi skulle inte säga det.

Men Zia fortsätter.

– Jag var väldigt kissig mellan bidrag åtta och nio och jag kunde inte gå på toa för att det är för långt dit. Så min scenchef Pernilla tog fram en flaska. Jag gick bakom scenen, mötte Cornelia Jakobs och var tvungen att titta ner för att jag blev så stressad. Jag var tvungen – I had to go.

Vad hände med flaskan sedan?

– Den är under läktaren och jag tror att den ramlade precis innan jag gick.

– Men det spelar ingen roll, det är sånt som händer, nöden har ingen lag, säger Farah Abadi.

Finalresultatet

Hold Me Closer – Cornelia Jakobs – 146 poäng

Bigger Than The Universe – Anders Bagge 121 poäng

In i dimman – MEDINA – 109 poäng

Bluffin – LIAMOO – 91 poäng

My Way – Tone Sekelius – 84 poäng

Run To The Hills – Klara Hammarström – 83 poäng

Som du vill – THEOZ – 65 poäng

Änglavakt – John Lundvik – 60 poäng

I Can´t Get Enough – Cazzi Opeia – 55 poäng

Freedom – Faith Kakembo – 51 poäng

Innocent Love – Robin Bengtsson – 34 poäng

Higher Power – Anna Bergendahl – 29 poäng

Antal röstande: 1 081 671

5 928 488 kr har samlats in till Radiohjälpen, till förmån för skydd och trygghet för människorna i Ukraina och omgivande länder.

Publisert: Publicerad: 12 mars 2022 kl. 22.57

LÄS VIDARE