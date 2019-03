Melodifestivalen + FÖLJ

Perrelli gör mellanakt i Mello-finalen – med Dana International

De två Eurovision-vinnarna gör en specialskriven duett – och använder 800 meter tyg



1 av 2 Dana International.

avTorbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 6 mars 2019 19:29

Charlotte Perrelli återvänder till Melodifestivalen – i en duett med Dana International.

Båda Eurovision-vinnarna kommer dela scenen i finalen i Friends arena på lördag.

– Det känns otroligt mäktigt att dessa två Eurovisiondrottningar möts i en mellanakt i finalen, 20 år efter de senast delade scen, säger producenten Henric von Zweigbergk i ett pressmeddelande.

Dana International vann Eurovision song contest 1998 med låten ”Diva” och tog tävlingen till Israel.

Året därpå fick hon dela ut segerbucklan till Charlotte Perrelli i direktsändningen som tog tävlingen till Sverige tack vare succén med ”Take me to your heaven”.

20 år senare ställer de sig på samma scen igen för en specialskriven mellanakt i Melodifestivalens final på lördag.

Klänning av 800 meter tyg

Charlotte Perrelli och Dana International kommer att framföra sina respektive vinnarlåtar i ett musikmedley. Och sen möts de i en duett, med låten ”Diva to diva”, skriven av Fredrik Kempe, David Kreuger och Niklas Carlsson Mattson.

Enligt SVT:s utskick kommer Charlotte att bära en storslagen rosa klänning som sytts av över 800 meter tyg.

– Jag ser verkligen fram emot att få göra detta tillsammans med Dana eftersom det var i hennes hemland som jag vann Eurovision med ”Take me to your heaven”. Hoppas publiken kommer gilla detta också, säger Charlotte Perrelli pressmeddelandet.

