Skilsmässan inställd – Tess Merkel: Vill leva tillsammans

Alcazar-stjärnan satsar solo i Melodifestivalen – men inte i kärlekslivet

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 25 februari 2021 kl. 13.12

ANNEXET. Det blev aldrig nån skilsmässa: Tess Merkel och maken Kenny Solomons är fortfarande ett par.

– Vi kämpar på på vårt eget sätt och hoppas att vår kärlek ska vara så stark att vi kan överleva den här krisen, säger hon.

Efter 20 år i Alcazar satsar Tess Merkel, 50, solo i Melodifestivalen med låten ”Good life”. Men trots rubriker om skilsmässa är hon inte solo i kärlekslivet. Någon skilsmässoansökan skickades aldrig in:

– Nej. Det kom aldrig så långt. Vi kämpar på på vårt eget sätt och hoppas att våran kärlek ska vara så stark att vi kan överleva den här krisen, säger hon.

”Vi vill leva tillsammans”

I oktober berättade maken Kenny Solomons, 34, på Instagram att paret bestämt sig för att gå skilda vägar. Men nu säger Tess Merkel att det aldrig gick så långt. Däremot har de valt att bli särbo.

– Vi kände att vi vill ju leva tillsammans, så hur löser vi det här? Många väljer att fly när saker skaver och är jobbigt, men vi har valt att försöka hitta ett annat sätt. Det kanske inte är som alla andra gör, men vi två har bestämt oss att vi vill leva tillsammans.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Tess Merkel.

Allt kraschade

Tess Merkel berättar att Melodifestival-låten kom till i somras efter att ”allt omkring bara kraschade”.

– Det är ju inga hemligheter. Om man googlar mig står det ”kris i äktenskapet” ungefär 365 gånger, säger hon och skrattar.

– Det är inte lätt att ha en relation, men man kan sitta där och låtsas som att allting är frid och fröjd, eller så kan man säga sanningen och det är väl därför som det har stått så mycket om oss, för att vi har valt att prata om det. Förhoppningsvis kanske det kan hjälpa nån.

Foto: Jessica Gow / TT Tess Merkel och Kenny Solomons.

Lovar show

Men om låten ”Good life” hade sitt ursprung i sorgsna känslor kring pandemin och kärlekslivet så vände det snart i studion.

– Det började som deppens mamma, det kunde inte bli mer grått. Men så kom jag tillbaks och kände att nu vänder vi det här, det ska bli något helt annat. Så vi flippade det till att bli ljus, hopp, kärlek och uppskattning av vad ett gott liv kan vara.

Och ju mer Tess Merkel arbetade på låten tillsammans med låtskrivarkollegorna Tony Malm, Palle Hammarlund och Mats Tärnfors desto mer kände hon att det var en låt som hon kunde göra till sin egen solodebut.

– Det blir show, alla som älskar Alcazar kommer att känna igen sig, men det blir ändå på ett lite annorlunda sätt. Det blir fest och party, säger hon.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Tess Merkel tävlar i Melodifestivalen 2021.

