The Mamas klädtrick – har förinspelat hela öppningen i numret

Trion om kuppen: ”Nästa nivå”

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 12.30

ANNEXET. Här är The Mamas klädkupp – som spelades in redan för två veckor sedan.

En halv minut av trions framträdande sker inte i kvällens direktsändning.

– Vi ser klippet också samtidigt som vi sjunger, säger Loulou Lamotte.

När fjolårets vinnare The Mamas står på scenen med årets bidrag ”In the middle” syns trion först uppträda iklädda förra årets svartglittriga kläder och frisyrer.

Ashley Haynes, 34, Loulou Lamotte, 39, och Dinah Yonas Manna, 39, dyker därefter plötsligt upp i scenkläder helt i guld, och det är inte förrän då som numret är live även i tv-rutan.

Sekvensen med de gamla kläderna på 33 sekunder i det drygt tre minuter långa bidraget är helt förinspelad.

Foto: Jimmy Wixtröm Från vänster: Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna.

Däremot är sången live i klippet, vilket är SVT:s enda krav.

– Det är vår grund på något sätt, det är vårt arv, även om det bara är ett ett år långt arv, där allting började för oss som egna artister. Vi ville inte riktigt glömma det. Samtidigt blir det en projicering, det där var då, det här är nu, säger Dinah Yonas Manna om beslutet.

Inget regelbrott

– Man får en viss känsla själv. På något sätt känns som att man kommer tillbaka till känslan att stå så från förra året, och få gå igenom detta, men också lite konstigt, för man tänker ”det är fel låt, fel text”, säger Loulou Lamotte.

Karin Gunnarsson, tävlingsproducent, skriver i ett sms till Aftonbladet:

”Det är något som vi har möjlighet att göra ett år som detta, när vi inte har någon publik. Det finns inget i våra regler som hindrar detta och all sång är live.”

Foto: Jimmy Wixtröm The Mamas guldkläder.

Guldkläderna som The Mamas har på sig är vad de egentligen hade planerat att ha på scenen när de skulle ha tävlat i Eurovision förra året, innan det ställdes in på grund av pandemin.

– Nu känner vi varandra så mycket bättre, det här är The Mamas 2.0. Då måste kläderna reflektera det också. Låten är djupare och mer personlig, kläderna är nästa nivå för att vi känner oss som nästa nivå, säger Dinah Yonas Manna.

Inte första gången

– Som med den förinspelade delen så blir det en fortsättning på vår resa, säger Ashley Haynes.

Att man förinspelar delar av bidrag har hänt tidigare i Melodifestivalen. 2016 förbandades Panetoz entré i tävlingen, bilder som klipptes in i liveframträdandet.

– Rent teoretiskt skulle man kunna ha en hel musikvideo som visas om någon står bakom och sjunger live, men det skulle bli jävligt ointressant, sa den dåvarande tävlingsproducenten Christer Björkman då till Aftonbladet.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD The Mamas inleder sitt nummer i samma outfits och frisyrer som de bar när de tog hem segern i Melodifestivalen 2020 med låten ”Move”.

