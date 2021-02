Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Bilden visar: Sannex dolda flirt med Saade och Danny på scen

”Han psykar oss bara genom att vara här” – och även Arvingarna syns i bandets nummer

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 06.24

Uppdaterad: 27 februari 2021 kl. 07.25

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Sannex har klämt in en flirt med sina hetaste konkurrenter.

Både Eric Saade och Danny Saucedo dyker upp i dansbandets scenshow – för den som är snabb i blicken.

– De är så jäkla bra så de kan få vara med på varsin muskel, säger sångaren Andreas Olsson.

Den som är snabb i blicken kommer se flirten med Eric Saade och Danny Saucedo när Sannex framför sin ”All inclusive” i Melodifestivalen.

För bakom bandet dyker en muskulös man upp på led-skärmarna. Med konkurrenternas namn intatuerat på sina armar.

Foto: Jimmy Wixtröm Danny och Saade – intatuerat på armarna. Led-skärmen bakom Sannex innehåller den dolda flirten med konkurrenterna

Foto: Jimmy Wixtröm Sannex tävlar med låten ”All inclusive” i Melodifestivalen 2021

– Tanken är väl bara att de är så jäkla bra så de kan få vara med på varsin muskel, säger Sannex sångare Andreas Olsson, 38, på presskonferensen efter genrepet.

Pianisten Patrich Rundström, 37, säger att det inte är ett försök till att psyka Eric Saade, som också tävlar denna vecka.

– Är det inte han som psykar oss, bara genom att vara där?

– V måste levla upp lite grann, han har ju till och med vunnit hela tävlingen, säger Andreas Olsson.

Eric Saade hade själv inte sett blinkningen under genrepet.

– Fan vad kul, jag ska försöka e det. Det är skitroligt. Jag antar att de tycker om oss, jag får hoppas det, säger han på presskonferensen.

– Det är många som tycker om att snacka om mig och Danny i det här sammanhanget. Så jag antar att det är det som har smittats.

I resväskan som syns på Sannex led-skärmar ligger cd-skivor med Arvingarna

Den som är riktigt snabb i blicken kan också skymta en hälsning till Arvingarna i Sannex scenshow. I en öppen resväska på skärmarna skymtar cd-skivor med succébandet som redan är i Melodifestivalens final.

– Det är en ren härlig flirt, säger Patrich Rundström.

– När jag delade den bilden idag så skrev Arvingarna: ”Fan, grattis lycka till, kul!”.

– De är fortfarande idoler till oss, säger Andreas Olsson.

