Cazzi Opeia och ”Drag race”-Elecktra till Mello

Även Lisa Ajax klar – Men många får vänta på besked

Uppdaterad 2023-10-31 | Publicerad 2023-10-29

Många artister väntar fortfarande på ja eller nej från Melodifestivalen.

Aftonbladet kan idag avslöja tre nya akter som fått tummen upp – men andra får räkna med svettiga veckor.

– Det finns risk att några inte får besked förrän precis dagarna före presskonferensen, säger en källa nära Mello-redaktionen.

Många hoppas på att få representera Sverige i Eurovision song contest 2024.

Aftonbladet kan avslöja tre artister som är åtminstone ett steg närmare, genom att de har fått en plats i nästa års Melodifestivalen.

Först ut är dragshow-artisten Robin Werner, 36, mer känd som Elecktra.

Robin "Elektra" Werner tävlar i Mello 2024. Foto: David Gabrielson

”Elecktra är helt klar”

I SVT-serien ”Drag Race Sverige”, baserad på Ru Pauls kultförklarade amerikanska tävlingsprogram, slog Elecktra igenom och myntade fraserna ”Unna daj” och ”Synd å slänga ju”. Nu har hon, enligt källor, fått en plats i Mello 2024.

– Elecktra är helt klar för Mello, säger en källa med god insyn.

– Låten är väldigt Elecktra, exakt som man tänker sig att den ska låta.

expand-left helskärm Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker

Skrev Loreens ”Tattoo”

Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, 34, ska också tävla.

Hon blev en barnfavorit med färgexplosionen ”I can’t get enough” som tog sig till final via Andra chansen 2022.

Som medlåtskrivare till Loreens ”Tattoo” kan hon dessutom fira med över 320 miljoner Spotify-streams. Enligt samstämmiga uppgifter har hon nu fått plats som artist i Mello ännu en gång.

expand-left helskärm Lisa Ajax.

Femte gången gilt för Lisa Ajax

Lisa Ajax, 25, är också klar för Melodifestivalen, enligt flera källor.

Det blir den förra ”Idol”-vinnarens femte gång i tävlingen, tre gånger har hon tagit sig till final, antingen direkt eller via andra chansen, 2016 med ”My heart wants me dead”, 2017 med ”I don’t give a” och 2019 med ”Torn”. 2022 slutade hon sist i sin deltävling med ”Tror du att jag bryr mig”, en duett med Niello.

– Det stämmer, hon ska tävla igen, säger en uppgiftslämnare.

– Hon är högaktuell i alla fall, men jag är inte säker på att allt är underskrivet och klart än, säger en annan källa med god insyn.

expand-left helskärm Förra året vann Loreen Melodifestivalen och lyckades dessutom vinna i Eurovision.

Många väntar

Samtidigt är det många artister som fortfarande väntar på besked från SVT.

– Vi har fått en del negativa besked, artister och låtar som fått nej och så väntar vi fortfarande på en del som vi skickat in, säger en person som jobbat med flera framgångsrika artister de senaste åren.

Den nya omgörningen av Melodifestivalen, med fem deltävlingar och totalt 30 tävlande artister, uppges vara orsaken till att det i år dröjer lite med beskeden.

– Det går lite långsammare i år efter omgörningen, det finns nog risk att några inte kommer få besked förrän precis dagarna före presskonferensen, säger en annan källa nära Mello-redaktionen.

expand-left helskärm Publik under deltävling 1 i Melodifestivalen 2023 i Göteborg.

”Finns ingen deadline”

Men en annan person, som jobbat med artister i Melodifestivalen under många år, är mer luttrad:

– Så här är det väl alltid. Folk känner sig stressade och undrar när beskeden ska komma. Men det finns ingen deadline, förutom typ dagen då alla namn presenteras. Det är bara för alla att vänta.

Melodifestivalens första deltävling sänds lördag 3 februari 2024.

SVT väntas gå ut med hela startfältet i slutet av november eller början av december.

Melodifestivalen 2024 – klara artister ...enligt Aftonbladets källor: Lasse Stefanz Smash into pieces Dotter Liamoo Samir & Viktor Elecktra Cazzi Opeia Lisa Ajax Marcus & Martinus Clara Klingenström Adam Woods I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd.