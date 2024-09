Aftonbladet har avslöjat samtliga artister som tävlar i Melodifestivalen nästa år.

I dag presenterade SVT startfältet på en presskonferens.

2024 års Melodifestival bjuder på flera nyheter. Antalet deltävlingar utökas från fyra till fem med sex artister i varje i stället för tidigare sju. Andra chansen får ingen egen tävling utan döps om till Finalkvalet och arrangeras som en sorts förlängning av den femte och sista deltävlingen. Där ställs treorna och fyrorna från deltävlingarna mot varandra i jakten på två finalplatser.

Segraren i Melodifestivalen behöver inte åka så långt i år. Eftersom Loreen vann Eurovision Song Contest i fjol arrangeras tävlingen i Malmö och Sverige får en direktplats till finalen den 11 maj.

Smash into pieces - Heroes are calling Tävlade i Melodifestivalen förra året

Dear Sara (Sara Nutti) - The silence after you Dear Sara eller Sara Nutti som hon egentligen heter kommer från Karesuando i Kiruna.

Maria Sur - When I’m Gone

Kim Cesarion - Take my breath away

Lia Larsson - 30 km/h

Tiktokprofil från Mora i Dalarna som gjort sig känd med dansklipp på plattformen

SCARLET - Circus X

Metalduo som varit förband till Smash into pieces

Albin Tingwall - Done getting over you

Lasse Stefanz - En sång om sommaren

Gjorde debut i Mello 2011

Danny Saucedo - Happy that you found me