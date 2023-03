Lucianoz gör succé med sina dansbandslåtar

Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

ÖRNSKÖLDSVIK. Från Tiktok till Melodifestivalen.

Här är allt du behöver veta om den nya dansbandsstjärnan Lucianoz.

Lucianoz, eller Luciano Axelsson som han heter egentligen, slog igenom tack vare Tiktok.

Hans versioner av Stefan Borschs låtar ”Inga blommor växer på en sjömans grav” samt ”Det är ju dej jag går och väntar på” har tillsammans miljoner lyssningar på Spotify.

Och under Melodifestivalens semifinal gör Luzianoz en av mellanakterna där han hyllar Pernilla Wahlgren och låten ”Piccadilly circus” som väljs in i Hall of Fame. Tillsammans med ett band och ett gäng buggare framför han Wahlgrens Mellolåt från 1985.

Det blir Luzianoz första liveframträdande i tv.

helskärm Lucianoz hyllar Pernilla Wahlgren i semifinalen av Melodifestivalen 2023.

Lucianoz på Tiktok

På Tiktok har han drygt 27 000 följare och 345 000 likes i skrivande stund.

Några av hans videor har över en miljon visningar, och han har gjort sig känd som den nya dansbandskungen.

Så blev han känd

I en intervju med Sveriges radio berättar han att allt började när hans syster la ut ett klipp på Tiktok där han sjöng.

– Sedan slog det till bara, säger han.

Därefter blev han signerad av ett skivbolag och har kunnat släppa sina egna låtar.

Han tror att framgångarna beror på att han sprider mycket glädje med sin musik.

– De ser väl att jag är en glad kille, och det blir väl kontrast att jag är en ung kille från Rinkeby och som är från orten och som sjunger dansband, säger Lucianoz.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går