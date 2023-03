Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Loreens scenografi för tung för Liverpool

Kan tvingas ändra showen till Eurovision: ”Har ingen reservplan”

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan

Loreen om att kanske tvingas ändra scenshowen om hon vinner i Mello: "Just nu har vi ingen reservplan".

SOLNA. Loreen kan tvingas ändra showen till Liverpool.

Det är oklart om scentaket i Eurovision-arenan håller för hennes 1,8 ton tunga anordning.

– Vi vet att vi kommer behöva anpassa oss, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka.

Om Loreen vinner Melodifestivalen kan hon tvingas ändra sin scenshow till Eurovision i Liverpool.

I Mello krävs 16 scentekniker för att hinna ställa i ordning den avancerade scenografin med en plattform av ledskärmar, som fylls med sand och ett matchande tak av led-skärmar som sänks ned över henne.

Väger 1 800 kilo

Anordningen som sänks ned från taket väger dessutom 1,8 ton.

Men i Eurovision song contest brukar arrangörerna vara tveksamma till allt för avancerad scenteknik som ska hängas i taket.

helskärm Loreen tävlar med ”Tattoo” i Melodifestivalen. Scenkonstruktionen, med led-skärmar som hänger från taket, väger 1,8 ton.

helskärm Loreen på Melodifestivalens scen.

Dels är den ljusrigg som krävs under ett Eurovision betydligt större än exempelvis Melodifestivalen, eftersom den ska leva upp till krav och önskemål från sammanlagt 37 olika tävlande länder, plus öppningsnummer och mellanakter. Och dels ska man ge artister från de 37 olika länderna samma förutsättningar att genomföra de scenshower de önskar.

Lundvik fick nej

I Tel Aviv 2019 fick exempelvis John Lundvik avslag på sin förfrågan om att hänga upp en speciell lampa i taket. Istället tvingades SVT att bygga en golvmonterad ställning för den lysanordning som var en del av scenshowen till ”Too late for love”.

helskärm SVT var tvungna att specialkonstruera en golvfäst anordning under Eurovision i Tel Aviv 2019 när John Lundvik fick nej på att montera upp en lampa i scentaket.

När Alcazar tävlade i Melodifestivalen 2014 med ”Blame it on the disco” stod det också tidigt klart att den enorma discokula trion gjorde entré ur från taket inte skulle ha kunnat följa med till Eurovision, om de hade vunnit.

Loreen säger att hon inte har någon reservplan om hon skulle vinna Melodifestivalen och tvingas ändra scenshowen till Liverpool.

– Just nu har vi ingen reservplan, men om det skulle vara så att vi kommer dit så... I will make it happen, säger hon.

Loreen: ”Står på mig”

Du tänker använda din bestämda röst?

– Jag tycker att det är viktigt. För om det skulle vara så att ni vill att jag ska vara där, så måste jag vara lite Rocky Balboa i alltihop och stå på mig. Det är ju inte bara mig jag representerar, jag reppar ju er alla i så fall.

helskärm Loreen kan tvingas ändra sin scenshow om hon vinner Melodifestivalen: ”Om det skulle vara så att ni vill att jag ska vara där, så måste jag vara lite Rocky Balboa i alltihop och stå på mig”

Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka säger först att det är en diskussion som SVT inte tänker ta med EBU och BBC förrän vi har ett resultat i Sverige och vet vem som vinner.

– Vi är inte där ännu, men jag tror att man får hänga saker mer än vad man fått göra tidigare. Men om det innebär att man kan hänga 1,8 ton eller inte, det vet inte jag, säger Wistbacka.

Aftonbladet har sökt ansvariga för Eurovision på brittiska tv-bolaget BBC med frågor om vilka restriktioner som finns för de tävlande akternas scenshower, men ännu inte fått något svar.

SVT: Det kanske inte går

Eurovision-arrangören EBU:s presskontakt hänvisar tillbaka till SVT.

”De har alla detaljer kring vad som kan och inte kan användas på scenen i Liverpool”, skriver EBU:s representant via mejl.

helskärm Melodifestivalen Anders Wistbacka om att Loreens scenshow kanske inte funkar i Eurovision: ”Då får vi hitta på nåt annat”

Men Anders Wistbacka vill fortfarande inte säga om Loreens scenshow kommer gå att genomföra på Eurovision-scenen eller inte.

– Det blir fortfarande en diskussion efteråt när vi har en vinnare, utifrån de specifikationerna, vad man kan göra och inte göra.

Men går det att hänga upp 1,8 ton i scentaket i Liverpool?

– Eh... Jag vet inte.

Men ni har ju fått de specifikationerna.

– Ja, vi får se. Det kanske inte går. Då får vi hitta på något annat, om det nu är hon som vinner. Men vi kanske har en annan vinnare och då får vi anpassa oss utifrån andra förutsättningar.

– Vi är helt och hållet fokuserade på det svenska tv-programmet just nu. Sen vet vi att vi kommer behöva anpassa oss beroende på vem som vinner. Vissa bidrag kommer vara enkelt att anpassa, andra kommer att vara en större utmaning helt enkelt.