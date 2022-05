Vinnarnas råd till Cornelia: Drick vatten – och vet var toaletterna ligger

Måns, Loreen, Charlotte och Carola hyllar vårt svenska hopp – och delar med sig av sina bästa Eurovison-tips

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

TURIN. Drick mycket vatten – men glöm inte bort att kissa också.

Carola Häggkvist, Måns Zelmerlöw, Charlotte Perrelli och Loreen Talhaoui vet vad Cornelia Jakobs bör tänka på inför finalen.

– Var ensam, andas några timmar inför utan någon i närheten och vänta med att peppa igång tills det är tillräckligt sent, säger Måns.

Cornelia Jakobs är en av få artister som väntas kunna utmana Ukraina om segern i Eurovision.

Fyra som vet vad som krävs för att gå hela vägen, charma hela Europa och ta hem segern är Carola Häggkvist, Charlotte Perrelli, Loreen och Måns Zelmerlöw.

Därför bad vi Sveriges senaste Eurovision-vinnare att dela med sig av sina bästa tips och råd till Cornelia Jakobs.

En av dem påminner om att dricka mycket vatten. Medan en annan kontrar, av egen erfarenhet, med att det är viktigt att hålla koll på var toaletterna ligger.

Måns Zelmerlöw, 35

Vann Eurovision song contest 2015 med ”Heroes”. Programledde tävlingen 2016.

– Hon är så bra, så jag tror inte att hon behöver så mycket råd egentligen. Men en sak med Eurovision är att det är så många repetitioner, jag tappade nästan glädjen i det mot slutet, så det bästa är att fokusera väldigt mycket på att bara njuta av det och se till att få lite tid för sig själv. Annars fastnar man lätt i intervjuer till döds hela tiden. Så sätt av två timmar och gå till gymmet eller spaet eller vad som finns på hotellet och fokusera på dig själv. Var ensam, andas några timmar inför utan någon i närheten och vänta med att peppa igång tills det är tillräckligt sent.

Loreen Talhaoui, 38

Vann Eurovision song contest 2012 med ”Euphoria”

– Cornelia är fantastisk kreatör och man ser på henne att hon har en tydlig vision, så jag tror att mitt råd till henne är att inte fokusera så mycket på det som händer utanför. Som kreatör behöver man fokus och hitta tillbaka till en glädje, att det här kan jag, för det syns, det ser och känner alla. För att kunna landa i det måste man skärma av det som händer utanför henne. Så försök att inte tänka så mycket på detaljerna utan gå bara in i dig själv och fokusera på det du älskar att göra. Då kommer det synas.

Har du något handfast tips också inför finalen?

– Ja, glöm inte bort att dricka jävligt mycket vatten, för fläktarna på scenen gör det så himla torrt. Det vet hon, så drick en massa vatten. Och stanna i logen och spring inte i korridorerna för det tar mer energi än du tror.

Charlotte Perrelli, 47

Vann Eurovision song contest 1999 med ”Take me to your heaven”. Tävlade också 2008 med ”Hero”.

– Du är så fantastisk bästa Cornelia och jag är övertygad om att det kommer gå bra för dig. Fokus på linsen och inte på alla hundra miljoner som tittar bara. Ett tips: Kissa innan omröstningen så du slipper irra iväg under sändningen och leta efter en toalett i katakomberna, eeehh, tro mig, det kommer från en som inte tänkte så långt. Stor kram och varmt lycka till! Jag är övertygad om att det blir minst topp 5!

Carola Häggkvist, 55

Vann Eurovision song contest 1991 med ”Fångad av en stormvind”. Tävlade också 1983 med ”Främling” och 2006 med ”Invincible”.

– En tjej som är så härlig och målar med så starka penslar behöver inte så mycket råd. Man vill bara att hon ska vara in the zone. Jag skulle önska att kamerorna fångar upp hennes känsla ännu mer än i den svenska finalen, mer än att hon ska följa kamerorna. Det handlar inte om henne utan om att fotograferna behöver känna sig mer fria och följa henne, för jag älskar när hon går utanför the box, utanför ramarna. Hon går nästan ut ur bild med flit och nonchar, det är lite skitigt och skönt, säger Carola och skrattar.

– SVT-teamet måste förklara så att den som sitter bakom kameraspakarna är med och fångar upp den glöden och känslan. Jag önskar att de hänger på henne, för hon har så mycket. Men det kommer bli bra oavsett. Topp 3 tror jag och hon kommer vara en vinnare oavsett.