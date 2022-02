Mellolåtarna fortsätter att spridas i sociala medier: ”Ett gissel”

Trots SVT:s försök att ta ner finallåtarna sprids de okontrollerat i sociala medier.

Sammanlagt har de flera hundratusen visningar på Youtube.

– Vi har inte obegränsade resurser att lägga på det här, säger Anette Brattström, projektledare för Melodifestivalen.

Aftonbladet har tidigare berättat att flera av låtarna som går direkt till final sprids okontrollerat på TikTok.

Förra veckan öppnade SVT för en framtida regeländring efter att låtarna också spridits på Youtube .

Anders Bagges låt ”Bigger than the Universe” är den senaste att spridas och hade under måndagskvällen över 300 000 visningar på YouTube.

Då hade det bara gått två dagar sedan Bagge tog sig till final från Melodifestivalens tredje deltävling.

Ett av klippen med Anders Bagge hade i måndags över 200 000 visningar.

Cornelia Jakobs låt fortsätter att spridas på Youtube trots att SVT anmält det.

Hur många jobbar med det här?

– Det är ju det. Vi har inte obegränsade resurser att lägga på det här och tiden och tekniken ligger före oss. Det är en person som sitter och gör det här och vi hjälps åt att försöka hitta klippen och så anmäler vi till Youtube, säger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

Hon förklarar att Youtube i vissa fall kan upptäcka klippen själva och då plocka ner dem. Men att användarna lärt sig ”kringgå det så de hittar sätt där de ändå kan ladda upp materialet, utan att det upptäcks av det automatiserade systemet”.

– Det är ett gissel, men vi jobbar på det.

Sammanlagt hade klippen med Anders Bagge över 300 000 visningar i måndagskväll.

”En skenande spridning”

Trots att SVT anmäler klippen så finns fortfarande Cornelia Jakobs låt ”Hold me closer” kvar på Youtube.

Blir det inte orättvist mot de andra finalisterna? Är det inte lika bra att låta alla läggas upp på Youtube?

– Det hade man kunnat tänka, men vi vill ju inte det, för då tror jag att vi skulle få en skenande spridning. 200 000 låter mycket självklart, men jag tror inte att det är så mycket att det påverkar utgången i tävlingen.

– Skulle vi släppa det löst är jag övertygad om att det hade varit bra mycket mer än 200 000 och då kommer det påverka den kommande tävlingen i finalen, säger Anette Brattström.

