Hemliga krismötet: Mendez hotade att hoppa av Mello

SVT:s krav gjorde artisten rasande inför Andra chansen: ”Jag tyckte det var löjligt”

Publicerad: 26 februari 2020 kl. 19.00

Uppdaterad: 26 februari 2020 kl. 19.28

ESKILSTUNA. SVT:s krav gjorde Mendez rasande.

Under ett hemligt krismöte hotade han att hoppa av Melodifestivalen.

– Jag blev sur och ville dra, säger han.

Det hemliga krismötet ägde rum direkt efter deltävlingen i Göteborg. SVT tog Leo Mendez, 44, åt sidan och krävde att han bytte scenkläder till Andra chansen.

Foto: Robin Lorentz-Allard Mendez med tröjan som SVT nu satt stopp för.

”Löjligt”

Den t-shirt han valt att ha i sändningen, med en svart hund, visade sig ha ett möjligt politiskt budskap och SVT valde därför att omedelbart stoppa honom från att använda den igen.

– Jag tyckte det var löjligt. Absolut, det är ditt tv-program, dina regler, du får bestämma, men jag får bestämma om jag vill vara kvar eller om jag drar, säger Mendez om den hetska diskussionen som utspelade sig.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Mendez ville hoppa av Melodifestivalen: ”Jag blev sur och tänkte dra”

SVT:s krav gjorde att han tänkte hoppa av tävlingen.

– Jag blev sur och ville dra, säger han.

Stoppades av SVT

Den svarta hunden på Mendez t-tröja går bland annat under namnet ”Negro Matapacos” eller ”den svarta polismördaren” på svenska. Den har använts som symbol under protester i Santiago under 2010-talet och även på nytt under höstens demonstrationer i Chile.

Efter deltävlingen i Göteborg tidigare i februari gick Melodifestivalens projektledare Anette Helenius ut med att Mendez inte skulel tillåtas bära tröjan igen.

– Det kom till vår kännedom först under direktsändning att Mendez tröja har ett regimkritiskt symbolvärde i Chile. Han kommer inte bära tröjan i kommande tävling eftersom den kan uppfattas som bärare av politiska budskap, sa hon då.

Foto: Robin Lorentz-Allard Mendez under deltävlingen i Göteborg – innan SVT stoppat hans kontroversiella t-shirt.

Mendez stod fast vid att han inte såg hunden som en politisk symbol.

– Han dog under en demonstration. Att folk gör en politisk grej av det är för att han dog under en protest, sa han på efterfesten efter deltävlingen.

– Jag gjorde däremot aldrig något politiskt av det.

”Folk i Sverige vet inget om hunden”

Men han berättade inte då att han också övervägde att hoppa av tävlingen. Till slut valde han att ändå stanna kvar i tävlingen och genomföra Andra chansen för sina fans skull.

– Jag måste tänka på dem som älskar mig, som tror på mig. Därför stannar jag kvar, annars hade jag dragit den dag de förbjöd mig att ha den t-shirten, säger han nu.

– Jag stannade kvar för att det finns folk bakom det här, ett jobb som har lagts ner och folk som har röstat. Då kan jag inte bara ta min shit och dra. För då sviker jag fansen och när man gör det så sviker man också sig själv.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Fansen fick Mendez att tänka om: ”Om jag sviker fansen så sviker jag också mig själv”

För Mendez är det också viktigt att betona att han inte heller valde den kontroversiella t-shirten för att få folk att rösta på honom, som det har spekulerats i sociala medier.

– Det är ologiskt, om folk i Sverige inte vet vem hunden är, hur ska de då rösta på mig för att de ser en hund på en t-shirt, det är omöjligt, säger han.

