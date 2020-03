SVT anklagas: Läckte information om The Mamas seger

Publicerad: 13 mars 2020 kl. 07.31

Telefonslussarna hade precis stängt – då satsades plötsligt anmärkningsvärt stora summor pengar på The Mamas som segrare.

Enligt spelexperter tyder allt på att någon läckt information om Melodifestivalens slutresultat.

– Det finns personer som spelar som har information om röstningsresultatet innan det blivit offentligt, så enkelt är det, säger Dan Korhonen, chef för spelsäkerhet på Svenska Spel.

The Mamas och Dotter hade lika många poäng efter att jurygrupperna röstat färdigt. Även resultatet av telefon- och appröster visade sig vara enormt jämnt och The Mamas ”Move” tog hem slutsegern bara en poäng före Dotters ”Bulletproof”.

Men strax efter att telefonslussarna stängt i lördags kväll satsades plötsligt stora belopp på just The Mamas som slutsegrare hos spelbörsen Betfair, som tillåter live-spel under Melodifestivalens sändningar.

Foto: SVT Play Efter jurygrupperna var det jämnt i toppen. Men efter att telefonslussarna stängts satsades stora summor på att The Mamas skulle vinna och oddsen chocksänktes.

Mångmiljonaffär

Spel på Melodifestivalen är en mångmiljonaffär. Experter som Aftonbladet varit i kontakt med uppskattar den totala marknaden till mellan 15 till 20 miljoner kronor under de sex veckor som tävlingen pågår.

Betfairs totala omsättning på vinnare i finalen låg på drygt två miljoner kronor, men under själva omröstningen rörde det sig mest om småspel, från några kronor upp till några hundralappar.

När det då plötsligt dök upp spel på vinst för The Mamas värda tiotusentals kronor bara minuter efter att telefonslussarna stängt reagerade spelexperter både i Sverige och utomlands.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Misstänkt läcka: Stora pengar satsades på att The Mamas skulle ta hem segern efter att telefonslussarna stängts.

”Fanns tydligen en läcka på Melodifestivalen. Mot slutet var oddset knappt spelbart på vinnarbidraget – som alltså vann med en poäng”, skrev Oskar Månsson, som driver sajterna FotbollSthlm och FotbollSkåne, på Twitter.

Brittiska sajten Tellystats, som kartlägger intresset för deltagare i olika tv-tävlingar som ”Love island”, ”The Voice” och ”Dancing on ice”, men också Eurovision och Melodifestivalen reagerade också:

”Värt att notera inför nästa år är att Betfair-marknaden visste att The Mamas hade vunnit långt före resultatet tillkännagetts. Betfair finns i Sverige, kan produktionspersonal ha försäkrat sig om en hyfsad utdelning?”, skrev sajtens ägare på Twitter.

FAKTA Så störtdök oddsen för The Mamas efter att telefonslussarna stängt Den brittiska sajten Tellystats för statistik över hur odds förändras med intervaller på tio minuter för de tv-program de bevakar. Statistiken hämtas automatiskt från aktuella spelbolag. Klockan 21:40, fem minuter efter att jurygrupperna delat ut sina poäng, men en minut före telefonslussarna stängdes, hade The Mamas enligt oddsen 11,6 procents chans att vinna. 10 minuter senare, när bara de tre artisterna som låg i botten hunnit få folkets poäng, hade plötsligt The Mamas 62,9 procents chans till seger baserat på rådande odds. LÄS MER

Foto: TELLYSTATS.COM Graf från Tellystats som visar The Mamas (lila) och Dotters (grön) procentuella chans att vinna utifrån speloddsen under finallördagen. Klockan 20:40 hade The Mamas 11,6 procents chans. Tio minuter senare 62,9 procents chans, baserat på de spelbolag som erbjöd liveodds.

Betfair: ”Kommenterar inte”

Flera spelare som Aftonbladet har varit i kontakt med har anmält såväl de anmärkningsvärda spelen under finalen, som liknande mönster under flera av deltävlingarna till spelbolaget Betfair.

Spelbolaget har svensk spellicens men har sitt huvudkontor på Malta. De lägger locket på när Aftonbladet söker dem angående Melodifestivalen.

”Vi kommenterar inte enskilda fall offentligt. Vi har en integritetsavdelning som enbart jobbar med den här typer av frågor och all information som vi nås av utreds grundligt av dem. Vi delar regelbundet information med svenska myndigheter så som Spelinspektionen så fort vi upptäcker misstänkt spelaktivitet”, skriver Martin Andersson som är Marknadsföringschef för Betfair i Sverige i ett mejl till Aftonbladet.

Han vill inte svara på specifika frågor om de höga insatserna på The Mamas som plötsligt dök upp efter att telefonslussarna stängt.

FAKTA Spelarna köper och säljer odds till varandra – Så funkar Betfair Betfair fungerar som en marknad där enskilda spelare sätter sina egna odds och köper och säljer spel till varandra. Till skillnad från andra spelbolag är det alltså inte Betfair som betalar ut eventuella vinster, eller tjänar pengar på förluster, de pengarna tillfaller istället de enskilda spelarna. Betfair tar istället ut en provision på vinnande spel. LÄS MER

Spelsäkerhetsexperten: ”Kraftig avvikelse”

När Aftonbladet istället vänder sig till Svenska Spel för att fråga varför de har slutat erbjuda live-spel på Melodifestivalen visar det sig att den svenska speljätten uppmärksammat de anmärkningsvärda spelen hos konkurrenten Betfair.

– Vi noterade de här spelaktiviteterna i lördags, att det skedde en kraftig avvikelse efter att telefonslussarna stängt, säger Dan Korhonen, chef och produktansvarig för sportsbetting och spelsäkerhet på den konkurrerande spelsajten Svenska Spel.

Vad betyder en sån kraftig avvikelse?

– Helt enkelt att det finns personer som spelar som har information om röstningsresultatet innan det blivit offentligt, så enkelt är det. Det är det som gör att live-spelet fallerar.

Svenska Spel stoppade allt spel på Melodifestivalen 2014 när det avslöjats att en artists representanter köpt telefonröster med hjälp av en röstningsrobot.

”Inte spelsäkert”

2018 införde Svenska Spel förtidsspel igen, detta efter att Melodifestivalen infört app-röster som medfört en kraftig ökning i antal röster och därför gjort det betydligt svårare att manipulera resultatet. Däremot har man fortsatt stopp för så kallade live-spel, där oddsen uppdateras i realtid, medan sändningen pågår.

– Det som hände i lördags visar att vi fattat rätt beslut att inte erbjuda live-spel på Melodifestivalen. Vi har konstaterat att det inte är spelsäkert att erbjuda live-spel på Melodifestivalen tyvärr. För många personer känner till resultatet på förhand och vi får inte tillfredsställande garantier från SVT att de personerna inte spelar eller avslöjar resultatet för utomstående, säger Korhonen.

SVT inleder utredning

SVT har inga regler som förbjuder spel på Melodifestivalens resultat.

– Vi har inga policys kring det. Det har inte behövts och vi har förtroende för våra anställdas omdöme, så jag tror inte att vi har haft anledning att ha en sån policy, säger projektledaren Anette Helenius.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Melodifestivalens projektledare Anette Helenius

Nu kommer SVT att utreda om någon i produktionen har läckt resultatet i förväg eller själv satsas pengar på The Mamas seger.

– Vi skulle också ha kunnat blivit utsatta för ett olaga dataintrång, att någon har hackat appen. Eller möjligen att någon med stor tur lade in ett spel vid rätt tillfälle.

Om ni inte lyckas få något tydligt svar, är det inte dags att införa en policy om spel?

– Jag tror inte att vi behöver fler policys. Jag tror att vi behöver informera alla som arbetar med Melodifestivalen om att det är högst olämpligt och omoraliskt att spela på Mello om man har insyn som ingen annan har.

