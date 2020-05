Christer Björkman om ”Sveriges 12:a”: ”Kopierar Eurovision rakt av”

Allt du behöver veta om Eurovision-programmet i SVT

avNatalie Demirian

Publicerad: 13 maj 2020 kl. 22.30

Tittarna rasade mot upplägget i ”Inför Eurovision”-programmet när kommentatorer pratade under låtarna.

Men ”Sveriges 12:a” i SVT kommer att vara så likt Eurovision Song Contest som möjligt, intygar Christer Björkman.

– Ett Eurovision är ett Eurovision. Den rör man inte.

Det är Christer Björkman, 62, och Edward af Sillén, 37, som kommit på idén och som är producenter till Eurovision-substitutet ”Sveriges 12:a”.

Christer Björkman säger att man kan förvänta sig ett låtsas-Eurovision i alla dess aspekter. Direktsändningen kommer att börja med en storslagen film över Stockholm, och sedan kommer Edward af Sillén att kommentera programmet och guida tittarna hela vägen.

Edward af Sillén kommenterar

Öppningsnumret blir ett nummer med Melodifestival-tvåan Dotter och programledaren Sarah Dawn Finer, där både Duncan Laurences vinnarlåt från ifjol, ”Arcade”, och Dotters ”Bulletproof” kommer att framföras.

– Därefter kommer jag och Sarah att dra förutsättningarna. Sedan släpper vi iväg kvällen tillbaka till Edward, som sitter i sitt kommentatorsbås. Sedan visar vi hela bidragen, och med ett vykort före. Där har vi valt att plocka ut godbitar från Eurovisionhistoriens vykort. Dels från de sex gångerna som vi har varit värdland, men också favoritvykort som vi har gillat mycket, som vi har grävt fram.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Christer Björkman.

”Inte ändrat en beståndsdel

Den som är orolig för att det ska bli som i det kritiserade inför-programmet, där kommentatorer pratade över låtarna, kan vara lugn. Tittarna kommer att få se bidragen i lugn och ro.

– Vi måste skilja på de här två programmen, det första är ett inför-program, där man har använt lite olika format genom åren och provat lite nya saker, och det här var ett sätt. Ett Eurovision är ett Eurovision. Den rör man inte. Vi har inte ändrat en beståndsdel, tvärtom, vi kopierar formatet exakt som det ska vara, by the book, säger Christer Björkman.

The Mamas live

The Mamas kommer att uppträda live i mellanakten och poängen kommer att presenteras av juryn och sedan av tittarna.

Christer Björkman tror att tittarna snabbt kommer att glömma bort att det inte är ett riktigt Eurovision.

– Kommentatorn gör mycket att det blir samma känsla som det är i Eurovision. Vi har tagit liveframträdandena på bidragen i de fall de finns, och de officiella musikvideorna när det inte funnits, och det funkar fint.

Så röstar man i ”Sveriges 12:a” – och de sitter i juryn

När programmet startar klockan 21:00 i SVT och på SVT Play är räkneverken nollställda och omröstningen på de 25 finalisterna startar.

Alla kan ge fem röster per bidrag.

Tittarna röstar i direktsändning i Mello-appen. Ingen telefonröstning.

En jurygrupp ger 1-12 poäng och tittarnas app-röster ger 1-12 poäng. Det bidrag som får flest poäng vinner och får Sveriges 12:a (en andra-placering får Sveriges 10:a, tredje-placering Sveriges 8:a och så vidare).

Jury består av:

Dotter – juryns ordförande

Charlotte Perrelli

Eric Saade

Fredrik Kempe

Lina Hedlund

Foto: Mummi Lú/eurovision.tv Islands Daði Freyr & Gagnamagnið.

Här är hela startordningen

1. Azerbajdzjan: Efendi – Cleopatra

2. Storbritannien: James Newman – My last breath (Direktkvalificerad)

3. Danmark: Ben & Tan – Yes

4. Estland: Uku Suviste – What love is

5. Australien: Montaigne – Don’t break me

6. Litauen: The Roop – On fire

7. Nederländerna: Jeangu Macrooy – Grow (Direktkvalificerad)

8. Spanien: Blas Canto – Universo (Direktkvalificerad)

9. Polen: Alicja Szemplinska – Empires

10. Tyskland: Ben Dolic – Violent thing (Direktkvalificerad)

11. Belgien: Hooverphonic – Release me

12. Island: Daði Freyr & Gagnamagnið – Think about things

13. Norge: Ulrikke – Attention

14. Irland: Lesley Roy – Story of my life

15. Frankrike: Tom Leeb – The best in me (Direktkvalificerad)

16. Malta: Destiny Chukunyere – Al of my life

17. Finland: Aksel Kankaaranta – Looking back

18. Bulgarien: Victoria – Tears getting sober

19: Georgien: Tomike Kipiani – Take me as I am

20. Grekland: Stefania – Supergirl

21 Schweiz: Gjon’s tears – Répondez-moi

22. Österrike: Vincent Bueno – Alive

23. Israel: Eden Alene – Feker libi

24. Italien: Diadato – Fal Rumore (Direktkvalificerad)

25. Ryssland: Little big – Uno

Därför är vissa låtar direktkvalificerade:

SVT vill göra ”Sveriges 12:a” så lik Eurovision som möjligt. Därför har man låtit de så kallade big 5-länderna, som betalar mest till EBU, vara direktkvalificerade i den svenska tävlingen, precis som förra årets vinnare Nederländerna.

Här kan du se vilka som inte tog sig vidare från semifinalen.

LÄS OCKSÅ Eurovision 2020 hyllas på Youtube

LÄS OCKSÅ Tittarstorm mot SVT efter soffupplägget

KOPIERA LÄNK