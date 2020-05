Billie Eilish har bästa låten – trots att hon inte ens deltar

Här är favoriterna i ”Sveriges 12:a”

Publicerad: 14 maj 2020 kl. 17.07

Nu är det svensk final för tävlingen som inte blir av.

Frågor på det?

Jo, en.

Var är Rumäniens bidrag?

25 bidrag har röstats fram och ett av dem får Sveriges tolva i programmet med samma namn i kväll.

Japp, tävlingen som inte finns fortsätter ungefär som vanligt.

Bland de nominerade 19 låtarna, plus fjolårets vinnare Nederländerna och The Big Five, finns naturligtvis många frågetecken.

Vad hände med Rumänien och fyllesamtalet ”Alchohol you”? Vad var det för fel på den balladen?

Var verkligen Greklands låt bättre? Och Irlands Katy Perry-dårskap? Och Georgiens smakmässiga rockövergrepp?

Jag tror att folk måste ha pratat i rutan samtidigt som bidraget spelades i uppsnacket ”Inför Eurovsion” på SVT i lördags. Låter helt kokosnöt om det var så, men kan det finnas någon annan förklaring?

En grov missbedömning, i vilket fall.

Foto: EBU/Mummi Lu Det är dags att lära sig stava till gruppnamnet Daði Og Gagnamagnið, tycker Markus Larsson.

Oförglömliga höftvickningar

Annars är det dags att lära sig stava till gruppnamnet Daði Og Gagnamagnið, det vill säga de grönklädda poppastillerna från Island.

Island var spelbolagen och ESC-fansens största favorit inför finalen i Rotterdam. ”Think about things” lär också ligga bra till inför den svenska omröstningen.

Islänningarna har hittat exakt rätt balans mellan låt, nummer och gimmick. Dessutom bidrar sångaren Daði Freyr Pétursson med ett par oförglömliga höftvickningar och handrörelser.

Det medvetet stela är det nya svarta. Eller som i det här fallet: det gröna.

Foto: BNT Billie Eilish dubbelgångare heter Victoria och tävlar för Bulgarien.

Billie Eilish har den bästa låten

Europa? Jag tror vi hade haft en vinnare där. Bandet var årets fenomen, oavsett man vill rösta på dem eller trycka ner deras huvuden i toalettstolen.

Billie Eilish har dock den bästa låten, trots att hon inte ens deltar. Hennes kopia Victoria från Bulgariens tonårsjämmer lämnar alla andra bakom sig.

Även i kväll delar tittarna och jurygrupper på poängsumman. Och jurygrupper har en förmåga att ställa till det. I regel är de tråkigare än en raksträcka mellan Skellefteå och Umeå.

Juryn kan säkert få för sig att Nederländerna, Österrike, Danmark och Frankrikes Eiffeltorn representerar redig och riktig musik.

Jag skulle i alla fall inte bli förvånad. Vi brukar ha de jurygrupper vi förtjänar, sakliga och torra.

De ska nog hellre presentera myndigheternas coronastatistik i stället för att försöka bedöma lättsam tv-underhållning, i alla fall i år när tävlingen inte ens finns.

Men vad vore väl den här genren utan besvikelser? Vi måste ha något att prata om i några timmar på fredag också.

avMarkus Larsson

