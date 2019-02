Melodifestivalen + FÖLJ

Anna Bergendahls hinder för att delta i Andra chansen

Inte säkert att skolan ger ännu mer ledigt för Melodifestivalen 2019

avJohan M Söderlund , Torbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 3 februari 2019 00:01

GÖTEBORG. Anna Bergendahl tog sig till Andra chansen.

Men det är inte säkert att hon får ledigt från studierna.

– Jag bävar inför mejlet jag måste skicka, säger hon.

Det blev en plats i Andra chansen för Anna Bergendahl, 27.

Vid sidan om musiken pluggar hon sjunde terminen av elva på läkarprogrammet och fick tre dagar ledigt för att ställa sig på scenen i Melodifestivalen i Scandinavium.

Hon är dock inte säker på att de är lika tillmötesgående när hon nu måste begära ytterligare ledighet för att delta i andra chansen den 2 mars i hennes gamla hemstad Nyköping.

– Jag bävar inför mejlet jag nu måste skicka vi får se vad responsen bli, säger hon direkt efter sändningen.

Du är inte säker på att du får ledigt?

– Nej.

Om skolan inte godkänner ledigheten så finns det bara ett alternativ.

– Då får jag ta en paus från läkarprogrammet, säger hon.

Nu ser hon fram emot efterfesten innan det är dags att återgå till vardagen.

– Jag ska fira med mitt team. Men på måndag klockan 08.00 är jag tillbaka på sjukhuset, säger hon.

Foto: Robin Lorentz-Allard Anna Bergendahl i Melodifestivalen.

Resultat deltävling 1

Till final:

Wiktoria: "Not with me"

Mohombi: "Hello"

Andra chansen:

Nano: "Chasing rivers"

Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Utslagna:

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"

High15: "No drama"

Zeana och Anis Don Demina: "Mina bränder"

3 februari 2019 00:01